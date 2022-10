Calendário Auxílio Brasil de novembro 2022 é confirmado; veja datas

O pagamento do benefício foi antecipado para as famílias no mês de outubro.

De acordo com o calendário Auxilio Brasil novembro 2022, as famílias beneficiárias começarão a receber o pagamento no dia 17 do próximo mês. Embora o governo tenha antecipado o auxílio em outubro, nada foi publicado a respeito de alterações nas datas seguintes de depósito.

Calendário Auxílio Brasil novembro 2022

Segundo o calendário oficial do governo federal, o Auxílio Brasil de novembro começará a ser pago no dia 17 e terminará no dia 30. O pagamento é feito de acordo com o número final do NIS. No mês de outubro, o benefício foi adiantado em seis dias, mas, até o momento, não se sabe se o adiantamento também vai acontecer no próximo mês. O governo não publicou nada a respeito de mudança das datas de recebimento do auxílio.

No entanto, as datas do pagamento do Auxílio Brasil que constam no calendário oficial, divulgado em janeiro, são:

Final NIS 1 – 17 de novembro;

– 17 de novembro; Final NIS 2 – 18 de novembro;

– 18 de novembro; Final NIS 3 – 21 de novembro;

– 21 de novembro; Final NIS 4 – 22 de novembro ;

– 22 de novembro ; Final NIS 5 – 23 de novembro;

– 23 de novembro; Final NIS 6 – 24 de novembro;

– 24 de novembro; Final NIS 7 – 25 de novembro;

– 25 de novembro; Final NIS 8 – 28 de novembro;

– 28 de novembro; Final NIS 9 – 29 de novembro;

– 29 de novembro; Final NIS 0 – 30 de novembro.

Valor do Auxílio Brasil

Em novembro, os beneficiários irão receber o auxílio no valor de R$ 600,00, contudo, o vale-gás não será depositado, pois esse benefício é pago a cada dois meses.

Essa quantia só está garantida até dezembro desse ano. Em 2023, não se sabe qual será o valor do Auxílio Brasil.

Os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) afirmam que pretendem manter o Auxilio Brasil em R$ 600,00 no próximo ano, caso sejam eleitos. Contudo, essa medida ainda não pode ser confirmada, já que a lei prevê que o pagamento extra seja feito apenas até dezembro.

Além disso, de acordo com o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) publicado em setembro pelo Instituição Fiscal Independente (IFI), o valor de R$ 600,00 no programa não cabe no teto de gastos de 2023.

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa do governo federal de distribuição de renda para famílias de classes baixas. O benefício, criado em 2021, veio para tomar o lugar do antigo Bolsa Família.

Têm direito a entrar no programa os membros de famílias em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar não ultrapasse R$ 105,00. E também as famílias em situação de pobreza, que têm renda de até R$ 210,00 no mês.

Para entrar como beneficiário, é preciso que o responsável familiar se enquadre nos requisitos e faça sua inscrição no CadÚnico. Feito isso, o Ministério da Cidadania seleciona automaticamente as famílias que se encaixa nas regras para participar do programa.

O valor fixo do auxílio é de R$ 400,00 mensais, mas esse ano foi aprovada a PEC dos Auxílios que aumentou o benefício para R$ 600,00 até dezembro.

Além da remuneração recebida no mês, os beneficiários também têm direito a programas complementares do Auxílio Brasil, como o Criança Cidadã, Bolsa Esporte Escolar, Benefício de Composição Familiar e Bolsa Iniciação Científica Júnior.