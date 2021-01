Calendário Bolsa Família 2021: quem tem NIS de final 3 recebe hoje

Nesta quarta-feira (20), os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 3 recebem seu pagamento mensal, já com os valores originais do programa com o fim dos depósitos do auxílio emergencial. No calendário do Bolsa Família 2021, os pagamentos de janeiro começaram no dia 18 e finalizam no dia 29.

O programa atua com transferência direta de renda para famílias pobres e extremamente pobres. Foi criado em 2003 e tem o objetivo de garantir o direito à alimentação, acesso à educação e à saúde dos beneficiários. São cerca de 14 milhões de famílias inscritas.

Calendário do Bolsa Família 2021 para o mês de janeiro

No calendário do Bolsa Família 2021, os pagamentos do programa ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. Seguindo a ordem do último número do NIS, sem considerar o dígito verificador. Veja os próximos pagamentos para o mês de janeiro:

21 de janeiro: NIS de final 4

22 de janeiro: NIS de final 5

25 de janeiro: NIS de final 6

26 de janeiro: NIS de final 7

27 de janeiro: NIS de final 8

28 de janeiro: NIS de final 9

29 de janeiro: NIS de final 0

Pagamentos pelo Caixa Tem

Desde dezembro de 2020, a Caixa Econômica Federal tem migrado os pagamentos do Bolsa Família para a poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Segundo o banco, essa mudança permitirá que mais de nove milhões de famílias que ainda não possuem conta bancária possam receber o benefício por meio de crédito na conta digital.

Nota-se que ainda será possível sacar o dinheiro com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Os beneficiários com NIS de final 9 e 0 já começaram a receber dessa maneira. Neste mês de janeiro é a vez daqueles com final 6, 7 e 8. Em fevereiro, a mudança ocorre para inscritos com NIS de final 3, 4 e 5. E em março, para NIS de final 1 e 2.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor do Bolsa Família é de R$ 89 por mês para famílias em situação de extrema pobreza. Mas a quantia pode variar caso a família tenha gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nessas situações o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. Então, o benefício máximo é de R$ 205.

Além disso, famílias com adolescentes de 16 e 17 anos podem acumular até dois benefícios de R$ 48. Totalizando assim, R$ 96.

