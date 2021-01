Saiba como fazer o cadastro do Bolsa Família em 2021

O cadastro do Bolsa Família em 2021 deve ser realizado a partir de inscrição no CadÚnico. O programa garante auxílio financeiro para famílias de baixa renda em todo o país. Foi criado em 2003 e tem o objetivo de garantir o direito à alimentação, acesso à educação e à saúde dos beneficiários.

Quem pode participar do programa?

Podem participar do programa, e portanto fazer o cadastro no Bolsa Família em 2021, famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Veja quem pode receber:

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais;

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Qual o valor do benefício?

Famílias em situação de extrema pobreza, recebem o auxílio de R$ 89 por mês. Mas o valor pode variar caso a família tenha gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nesse sentido, o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. O valor máximo do pagamento mensal é então de R$ 205.

Além disso, famílias com adolescentes de 16 e 17 anos podem acumular até dois benefícios de R$ 48. Totalizando assim, R$ 96.

Como se cadastrar no Bolsa Família 2021?

Não há um cadastro direcionado apenas ao Programa Bolsa Família. Para participar do benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único. Trata-se de um sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. Ele é usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios.

Nota-se ainda, que não basta estar inscrito no CadÚnico para fazer parte do Bolsa Família. É preciso atender às regras do programa, ao passo que a seleção das famílias é feita de maneira informatizada, a partir dos dados informados.

Para realização do cadastramento, os municípios promovem visitas domiciliares às famílias de baixa renda de maneira periódica. Ademais, também é possível se cadastrar indo até um dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Podem se cadastrar:

Famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou

Famílias de baixa renda que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal ​tota​l.

Sendo assim, para efetuar o cadastro do Bolsa Família 2021, a família deve ter uma pessoa responsável para responder às perguntas da inscrição. Essa pessoa precisa fazer parte da família, morar na mesma casa e ter no mínimo 16 anos.

Para efetivar o cadastro o mesmo deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Além disso, deve indicar no mínimo um documento de cada membro da família. Também recomenda-se levar comprovante de endereço.

Nota-se ainda, que a concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, bem como do limite de orçamento do governo federal para o programa.

Como fica o Bolsa Família para 2021?

A partir de segunda-feira (18), os beneficiários do Bolsa Família voltam a receber o valor original do programa. Isso porque o auxílio emergencial foi encerrado em 2020 e não há confirmação sobre prorrogações. Os beneficiários receberam cinco parcelas de R$ 600 e outras quatro de R$ 300, referentes ao auxílio residual. Em ambos os casos, mães chefes de família receberam duas cotas do benefício.

Além disso, os beneficiários passaram a receber os pagamentos por meio de poupança social digital, da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, poderão movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem. A migração está sendo feita de forma gradual. Neste mês, aqueles com Número de Identificação Social (NIS) de finais 6, 7 e 8 passam a receber dessa maneira.

