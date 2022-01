Calendário Bolsa Família 2022: quando sai o Auxílio Brasil desse ano?

Após 18 anos, o programa Bolsa Família deu lugar ao Auxílio Brasil. O novo benefício foi regulamentado por meio da Lei nº 14.284 e, agora, é oficialmente a principal iniciativa social que prevê a transferência de renda aos brasileiros. Mas o governo vai manter em 2022 o mesmo calendário regular do antigo programa, então, para aqueles que aguardam a terceira parcela, veja a seguir o calendário Bolsa Família 2022.

Auxílio Brasil é o novo Bolsa Família 2022

O pagamento está confirmado para 2022 e o Auxílio Brasil vai dar continuidade ao programa Bolsa Família, mas com algumas melhorias em prol dos beneficiários.

O novo programa foi regulamentado nesta semana e estabelece as regras para a concessão do benefício a partir de janeiro. Dentre as mudanças está o aumento do limite de renda familiar exigido para participar do programa.

A quantia exigida passou a ser de R$ 105,01 e R$ 210,00 para famílias em situação de pobreza e de R$105,00 para aquelas que vivem em extrema pobreza. Também será mantido a regra de inscrição e atualização dos dados da família no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) para a permanência no programa.

Esse critério foi estabelecido em 2003 para facilitar o acompanhamento das famílias, além de unificar outros benefícios sociais existentes. Uma das mudanças trazidas pelo novo programa se trata do aumento no valor pago pelo Auxílio Brasil.

Entre os meses de janeiro e dezembro a quantia liberada será de, no mínimo, R$400. Atualmente, são beneficiadas cerca de 14,5 milhões de famílias que faziam parte do Bolsa Família.

Com a regulamentação do novo programa, a expectativa é de que esse número ultrapasse 17 milhões, visto que também serão incluídos os cidadãos que cumprirem com todos esses requisitos.

Qual será pago o auxílio Brasil, substituto do Calendário do Bolsa Família 2022

A terceira parcela do benefício social já tem data para ser liberada: o pagamento começa no dia 18 de janeiro. Segundo o Calendário Bolsa Família 2022, a família apta ao novo programa deve saber qual é o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) para saber quando o pagamento será depositado.

Se o NIS do titular terminar com o número ‘1’, por exemplo, o auxílio será pago em janeiro e assim, sucessivamente. Para acompanhar quando sai o seu benefício em 2022, veja a seguir as datas oficiais do calendário completo de 2022 para quem estava na folha de pagamentos do Bolsa Família até outubro deste ano.

Janeiro – Calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 18 de janeiro

NIS com final 2: 19 de janeiro

NIS com final 3: 20 de janeiro

NIS com final 4: 21 de janeiro

NIS com final 5: 22 de janeiro

NIS com final 6: 25 de janeiro

NIS com final 7: 26 de janeiro

NIS com final 8: 27 de janeiro

NIS com final 9: 28 de janeiro

NIS com final 0: 29 de janeiro

Fevereiro

NIS com final 1: 11 de fevereiro

NIS com final 2: 12 de fevereiro

NIS com final 3: 17 de fevereiro

NIS com final 4: 18 de fevereiro

NIS com final 5: 19 de fevereiro

NIS com final 6: 22 de fevereiro

NIS com final 7: 23 de fevereiro

NIS com final 8: 24 de fevereiro

NIS com final 9: 25 de fevereiro

NIS com final 0: 26 de fevereiro

Março – Calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 18 de março

NIS com final 2: 19 de março

NIS com final 3: 22 de março

NIS com final 4: 23 de março

NIS com final 5: 24 de março

NIS com final 6: 25 de março

NIS com final 7: 26 de março

NIS com final 8: 29 de março

NIS com final 9: 30 de março

NIS com final 0: 31 de março

Abril

NIS com final 1: 16 de Abril

NIS com final 2: 19 de Abril

NIS com final 3: 20 de Abril

NIS com final 4: 22 de Abril

NIS com final 5: 23 de Abril

NIS com final 6: 26 de Abril

NIS com final 7: 27 de Abril

NIS com final 8: 28 de Abril

NIS com final 9: 29 de Abril

NIS com final 0: 30 de Abril

Maio

NIS com final 1: 18 de Maio

NIS com final 2: 19 de Maio

NIS com final 3: 20 de Maio

NIS com final 4: 21 de Maio

NIS com final 5: 24 de Maio

NIS com final 6: 25 de Maio

NIS com final 7: 26 de Maio

NIS com final 8: 27 de Maio

NIS com final 9: 28 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho

NIS com final 1: 17 de Junho

NIS com final 2: 18 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 24 de Junho

NIS com final 7: 25 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho – calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 19 de Julho

NIS com final 2: 20 de Julho

NIS com final 3: 21 de Julho

NIS com final 4: 22 de Julho

NIS com final 5: 23 de Julho

NIS com final 6: 26 de Julho

NIS com final 7: 27 de Julho

NIS com final 8: 28 de Julho

NIS com final 9: 29 de Julho

NIS com final 0: 30 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 19 de Agosto

NIS com final 2: 20 de Agosto

NIS com final 3: 21 de Agosto

NIS com final 4: 22 de Agosto

NIS com final 5: 23 de Agosto

NIS com final 6: 26 de Agosto

NIS com final 7: 27 de Agosto

NIS com final 8: 28 de Agosto

NIS com final 9: 29 de Agosto

NIS com final 0: 30 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 17 de Setembro

NIS com final 2: 20 de Setembro

NIS com final 3: 21 de Setembro

NIS com final 4: 22 de Setembro

NIS com final 5: 23 de Setembro

NIS com final 6: 24 de Setembro

NIS com final 7: 27 de Setembro

NIS com final 8: 28 de Setembro

NIS com final 9: 29 de Setembro

NIS com final 0: 30 de Setembro

Outubro – Calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 21 de Outubro

NIS com final 5: 22 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 28 de Outubro

NIS com final 0: 29 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 18 de Novembro

NIS com final 3: 19 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 25 de Novembro

NIS com final 8: 26 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro – calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 10 de Dezembro

NIS com final 2: 13 de Dezembro

NIS com final 3: 14 de Dezembro

NIS com final 4: 15 de Dezembro

NIS com final 5: 16 de Dezembro

NIS com final 6: 17 de Dezembro

NIS com final 7: 20 de Dezembro

NIS com final 8: 21 de Dezembro

NIS com final 9: 22 de Dezembro

NIS com final 0: 23 de Dezembro

Consulta do pagamento do Bolsa Família

Todas as datas do calendário Bolsa Família 2022 também podem ser acompanhadas pelo celular, onde o cidadão pode fazer a consulta mensal da situação do benefício para verificar se continuará no programa durante o ano e o valor.

Mas as famílias que estavam inscritas no Bolsa Família devem estar atentas a mais uma alteração: o aplicativo Bolsa Família foi substituído em dezembro pelo app Auxílio Brasil.

A boa notícia é que, aqueles que desejarem, podem utilizar a mesma senha cadastrada no antigo sistema para ter acesso ao pagamento em 2022, visto que a ferramenta é uma adaptação do aplicativo do Bolsa Família.

Assim, algumas informações do antigo programa social também são exibidas para os beneficiários. Mas para utilizar a plataforma é preciso fazer a atualização fazendo download e a instalação do app em seu celular.

Depois, informe a senha do Bolsa família, o CPF ou NIS do representante familiar. Assim, é possível consultar a situação das parcelas do novo benefício, além de conferir o extrato detalhado do pagamento e acompanhar as datas do calendário Bolsa Família 2022.

Outra opção é solicitar atendimento por meio do telefone 0800 707 2003. A ligação é gratuita. O cidadão pode ainda procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para ser orientado sobre como funciona o novo programa social.