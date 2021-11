Com o início do pagamento do Auxílio Brasil, muitos cidadãos querem saber como fazer parte do novo programa social. A mesma dúvida surgiu entre as famílias que haviam se candidatado para receber o antigo benefício voltado às pessoas de baixa renda. Portanto, será que quem está na fila do Bolsa Família vai receber o Auxílio Brasil?

O novo pagamento com valor médio de R$ 217,18 começou a ser feito nesta quarta-feira, 17, então, veja a seguir como será a inclusão dessas famílias no Auxílio Brasil.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil será concedido as famílias que forem consideradas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, que estiverem nos seguintes grupos de acordo com a sua renda família:

>> possuir renda per capita de até R$ 100 (família em situação de extrema pobreza); >> possuir renda per capita entre R$100 e R$ 200 (família em condição de pobreza); Antes, os valores para ter direito ao Bolsa Família eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa. Além disso, é necessário ter a inscrição no CadÚnico (cadastro único para programas sociais). Desta forma, todas as famílias que estão inscritas no Bolsa Família e receberam o benefício no mês de outubro, também tem o direito ao novo benefício. Sendo assim, esse grupo foi incluído de forma automática no programa Auxílio Brasil cujo pagamento acontecerá até o dia 30 de novembro.

Quem está na fila do Bolsa Família vai receber o Auxílio Brasil?

Sim. Segundo o Ministério da Cidadania a partir de dezembro haverá a inclusão de novas famílias no programa Auxílio Brasil. Dentre os novos selecionados, estão as pessoas que aguardam na fila do Bolsa Família e também terão o direito de receber o Auxílio Brasil.

Atualmente, o número de contemplados é de 14,6 milhões e o governo espera que o novo programa passe a contemplar mais 2,5 milhões de famílias. Conforme informou o ministro da Cidadania João Roma, a expectativa é de que até dezembro seja zerada a fila do programa permanente.

Informações recentes mostram que na fila de espera do Bolsa Família estão pelo menos 1,2 milhão de cadastrados, mas esse número pode ser ainda maior diante da retomada das análises cadastrais. Além disso, o governo também verificou uma crescente procura pela inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) e a inclusão no novo programa.



Diante disso, o ministro da Cidadania ressaltou ainda que “o governo federal adotará as medidas necessárias para alcançar os cidadãos de menor renda.” A partir das novas seleções mensais, o número de beneficiários pelo Auxílio Brasil deve chegar à 17 milhões de beneficiários.

Estou na fila do Bolsa Família, preciso me cadastrar no Auxílio Brasil?

As famílias que já estavam na folha de pagamentos do Bolsa Família não precisam realizar nenhum cadastro para receber o Auxílio Brasil. O mesmo vale para quem está na fila do Bolsa Família, desde que cumpra os requisitos do programa.

Portanto, é necessário estar dentro do limite de renda que vimos anteriormente para ter direito ao novo benefício e fazer parte de famílias de baixa renda consideradas em situação de pobreza ou extrema pobreza e, por isso, precisam da ajuda financeira do governo federal.

Também é preciso se certificar que todos os dados registrados no CadÚnico estão atualizados. Isso pode ser conferido através da internet pelo site ou aplicativo Meu CadÚnico. Caso o cadastro não esteja atualizado, é necessário ir até um Centro de Atendimento de Referência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do CadÚnico e apresentar os documentos dos membros da família.

É importante ressaltar que apesar de ser pré-requisito para a participação no novo programa social, a inscrição no CadÚnico não é uma garantia de que a família receberá o benefício. Mas significa que ela está incluída na lista de reserva do programa e poderá participar das seleções mensais que serão realizadas pelo governo através do Ministério da Cidadania.