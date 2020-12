Calendário Bolsa Família: pagamentos do auxílio de R$ 300 de dezembro

A quarta e última parcela da extensão do calendário do Bolsa Família, referente ao auxílio emergencial, será liberada entre os dias 10 e 23 de dezembro , seguindo o dígito final do NIS. Com 14,2 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família, mais de 13,6 milhões estão recebendo o auxílio emergencial.

Como funciona o auxílio emergencial extra para o Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa família seguem um calendário próprio, com os últimos pagamentos do auxílio emergencial em dezembro. Dessa forma, foram divididos em ciclos criados pelo Ministério da Cidadania. Apesar de cerca de 95% dos beneficiários terem migrado automaticamente para o auxílio, segundo dados do Governo e Dataprev, muitos deles podem ter sido excluídos por deixarem de cumprir as exigências.

Portanto, não receberá novas parcelas aqueles que conseguiram emprego formal, aposentadoria, pensão ou seguro-desemprego após receber o auxílio, e que tiver renda mensal acima de meio salário-mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos. Além disso, o valor deve entrar automaticamente na conta poupança do Caixa Tem. O auxílio deve chegar ao fim, então, após o último pagamento em dezembro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família (NIS):

Número final de inscrição 1: receberão a partir de 10 de dezembro;

Final de inscrição 2: receberão a partir de 11 de dezembro;

Final de inscrição 3: receberão a partir de 14 de dezembro;

Número final de inscrição 4: receberão a partir de 15 de dezembro;

Final de inscrição 5: receberão a partir de 16 de dezembro;

Final de inscrição 6: receberão a partir de 17 de dezembro

Número final de inscrição 7: receberão a partir de 18 de dezembro;

Final de inscrição 8: receberão a partir de 21 de dezembro;

Final de inscrição 9: receberão a partir de 22 de dezembro;

Número final de inscrição 0: receberão a partir de 23 de dezembro.

Assim, os beneficiários podem fazer o saque através do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Quem pode receber o auxílio emergencial prorrogado?

Em suma, o pagamento das parcelas do auxílio emergencial extra em dezembro considera a data em que o beneficiário fez a solicitação. Assim, quem se adiantou terá direitos a mais parcelas, seguindo o seguinte cronograma:

Assim, quem recebeu a primeira parcela em abril terá direito a mais quatro parcelas;

Quem teve o auxílio aprovado em maio vai receber mais três parcelas;

Aquele que recebeu a primeira parcela em junho, então, ganha mais duas parcelas;

Quem recebeu a primeira parcela em julho vai receber só mais uma parcela;

Por fim, quem pertence ao programa Bolsa Família vai receber todas as parcelas residuais de R$ 300.

