Calendário de saques do auxílio emergencial vai até 27 de janeiro

Os depósitos dos R$ 600 ou R$ 300 em poupança social digital se encerram no dia 29 de dezembro. No entanto, o calendário de saques do auxílio emergencial segue até 27 de janeiro de 2021.

Em um primeiro momento, a Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro em conta digital que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Depois de alguns dias se libera para saques em espécie e transferências. Antes disso, os recursos poderiam ser movimentados no aplicativo para pagar boletos e contas domésticas, bem como fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Sendo assim, o pagamento do auxílio emergencial é dividido em ciclos. São seis no total, com datas para depósitos e liberação para saques. Os beneficiários são separados de acordo com o mês de nascimento.

Calendário de saques do auxílio emergencial

Então, as datas restantes para liberação de saques e transferências são dos ciclos 5 e 6 que acontecem em conjunto. O último calendário de saques do auxílio emergencial começou no dia 19 de dezembro e finaliza no dia 29. Já houve liberação para os nascidos em janeiro e fevereiro, os demais recebem a partir do ano que vem. Veja todas as datas:

19 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

04 de janeiro: nascidos em março

06 de janeiro: nascidos em abril

11 de janeiro: nascidos em maio

13 de janeiro: nascidos em junho

15 de janeiro: nascidos em julho

18 de janeiro: nascidos em agosto

20 de janeiro: nascidos em setembro

22 de janeiro: nascidos em outubro

25 de janeiro: nascidos em novembro

27 de janeiro: nascidos em dezembro

Como sacar e transferir o benefício?

Para saques do auxílio emergencial sem usar cartão basta fazer o login no Caixa Tem, ir até a opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. O mesmo pode ser usado em até uma hora em lotérica, correspondente Caixa Aqui e em agência da Caixa.

Já para transferir a parcela recebida em poupança social digital, é preciso clicar na opção “Transferir dinheiro” no aplicativo mesmo aplicativo. Feito isso, a orientação é digitar os dados da conta bancária e o valor que se deseja transferir, e então concluir a operação.

