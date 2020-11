Caixa supera 415 milhões de pagamentos do Auxílio Emergencial

O auxílio emergencial tem 67,8 milhões de beneficiários, segundo a Caixa Econômica Federal. Sendo assim, cerca de R$ 253 bilhões já foram destinados para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Os dados atualizados foram divulgados hoje (16).

Além disso, 57,2 milhões de beneficiários estão com cadastro em reanálise. Os recursos do auxílio emergencial representam 54% do total de custos da União para enfrentamento da pandemia de covid-19. Sendo assim, o valor do benefício é quase o dobro do orçamento da Saúde deste ano, R$ 138,96 bilhões.

Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial é uma medida econômica para distribuir renda para brasileiros afetados pela pandemia. O benefício prevê cinco parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para mulheres chefes de família.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, mais quatro parcelas extras terão pagamento até o fim de dezembro, com a extensão do auxílio emergencial. Contudo, com a prorrogação do benefício, os inscritos recebem metade do auxílio inicial. Ou seja, parcelas de R$ 300 e R$ 600.

Também, inscritos no programa Bolsa Família podem optar por receber o auxílio emergencial, o que for mais vantajoso.

Calendário do Auxílio Emergencial

Confira as próximas datas dos pagamentos do auxílio emergencial para os meses de novembro e dezembro. Sendo assim, pagamentos para beneficiários dos Ciclos 4,5 e 6.

Ciclo 4

18 de novembro: nascidos em novembro

20 de novembro: nascidos em dezembro

Ciclo 5

O quinto lote de pagamentos do auxílio emergencial ocorre entre a última semana de novembro e ínicio do mês de dezembro. Para isso, veja:

22 de novembro: nascidos em janeiro

23 de novembro: nascidos em fevereiro

25 de novembro: nascidos em março

27 de novembro: nascidos em abril

29 de novembro: nascidos em maio

30 de novembro: nascidos em junho

02 de dezembro: nascidos em julho

04 de dezembro: nascidos em agosto

06 de dezembro: nascidos em setembro

09 de dezembro: nascidos em outubro

11 de dezembro: nascidos em novembro

12 de dezembro: nascidos em dezembro

Ciclo 6

Por fim, o ciclo 6 representa o último lote de pagamentos do auxílio emergencial. Dessa forma confira as datas do mês da dezembro.

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nascidos em dezembro

Sendo assim, os pagamentos tem depósito na Conta Poupança Social Digital. Também, os recursos são disponíveis no aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários recebem também nas agências Caixa.

Além disso, os pagamentos para beneficiários do Bolsa Família possuem calendário próprio.

Leia também