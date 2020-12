Extensão do auxílio emergencial: quem recebe a parcela única de R$ 300?

O governo federal divulgou, nesta sexta-feira, o calendário de pagamento do auxílio emergencial de extensão. Conforme a portaria nº 558, publicada no Diário Oficial da União, mais de 1,2 milhão de pessoas terão direito a parcela única de dezembro da prorrogação do benefício, no valor de R$ 300.

Calendário da extensão do auxílio emergencial

Sendo assim, esse público têm o direito a receber a parcela do auxílio extensão do mês de dezembro. Portanto, na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Depois disso, então, podem passar a receber até o fim do ano parcelas da prorrogação do benefício, de R$ 300. Assim, confira o calendário de depósitos do auxílio residual para esse grupo:

21 de dezembro (segunda-feira): 900 mil beneficiários nascidos de janeiro a setembro recebem o dinheiro;

23 de dezembro (quarta-feira): 100 mil beneficiários nascidos em outubro recebem o dinheiro;

28 de dezembro (segunda-feira): 100 mil beneficiários nascidos em novembro recebem o dinheiro;

29 de dezembro (terça-feira): 100 mil beneficiários nascidos em dezembro recebem o dinheiro;

Dessa forma, veja também as datas para liberação de saques e transferências para as 1,2 milhão de pessoas:

21 de dezembro: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro;

04 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em março;

06 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em novembro;

27 de janeiro de 2021: por fim, beneficiários nascidos em dezembro.

Nota-se que, com exceção nascidos em janeiro e fevereiro, as datas seguem o calendário dos ciclos 5 e 6 para saques e transferências.

Como consultar se tem direito?

Em suma, para saber se terá o direito a extensão do auxílio emergencial, é necessário acessar o site de consulta do Dataprev. Já as informações sobre crédito das parcelas, então, deve ter consulta pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial ou site.

