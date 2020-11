Calendário do auxílio emergencial: veja quem recebe essa semana

No calendário do auxílio emergencial dessa semana, a Caixa paga parcelas a beneficiários do Bolsa Família e também para quem está de fora desse programa. Nascidos em outubro, novembro e dezembro adquirem novos depósitos. Ao passo que, beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1, 2, 3 e 4 recebem a oitava parcela do benefício.

A saber, no domingo (15) houve pagamento de R$ 300 ou R$ 600 a cidadãos nascidos em setembro.

Então, veja o calendário do auxílio emergencial para essa semana:

Segunda-feira – 16 de novembro

Nesta segunda-feira, beneficiários nascidos em outubro receberam nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Uma parte dos cidadãos recebe parcela de R$ 300 (ou R$ 600) do auxílio residual. Podendo ser a sexta ou sétima parcela total do auxílio. Outra parte, que ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Terça-feira – 17 de novembro

Na terça-feira, quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 1 , recebe a oitava parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

Quarta-feira – 18 de novembro

Na quarta-feira, beneficiários nascidos em novembro recebem nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Uma parte dos cidadãos recebe parcela de R$ 300 (ou R$ 600) do auxílio residual. Podendo ser a sexta ou sétima parcela total do auxílio. Outra parte, que ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Ademais, quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 2 , recebe a oitava parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

Quinta-feira – 19 de novembro

Em seguida, na quinta-feira quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 3 , recebe a oitava parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

Sexta-feira – 20 de novembro

Na sexta-feira, beneficiários nascidos em dezembro recebem nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Uma parte dos cidadãos recebe parcela de R$ 300 (ou R$ 600) do auxílio residual. Podendo ser a sexta ou sétima parcela total do auxílio. Outra parte, que ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Ao passo que, quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 4 , recebe a oitava parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício.

Sábado – 21 de novembro

Por fim, no calendário do auxílio emergencial de sábado ocorre a liberação para saques e transferências para beneficiários nascidos em abril e maio . Podem sacar nesse dia os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

