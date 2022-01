Calendário do Auxílio Gás 2022: pagamentos começam em 18 de janeiro

Através do novo programa cada família elegível vai receber no mínimo, 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos

O pagamento do Auxílio Gás já tem data para começar: os depósitos serão realizados pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 18 de janeiro. Neste mês, o benefício será liberado para as famílias que estão inscritas no programa Auxílio Brasil. Diante disso, veja a seguir quando sairá o pagamento de acordo com o calendário do Auxílio Gás.

Datas atualizadas do calendário do Auxílio Gás 2022

Para o pagamento das famílias que fazem parte do Auxílio Brasil, o governo informou que vai utilizar o mesmo calendário do programa social de distribuição de renda. Por conta disso, a liberação do dinheiro será feita de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada família.

Assim, no primeiro grupo que receberá o Auxílio Gás estão os cidadãos que possuem o NIS que terminam em 1. No total, 10 grupos receberão o pagamento até o dia 31 de janeiro. Acompanhe as datas do calendário do Auxílio Gás e saiba quando receber o seu benefício:

18 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 1

19 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 2

20 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 3

21 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 4

24 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 5

25 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 6

26 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 7

27 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 8

28 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 9

31 de janeiro: recebem as famílias que possuem NIS final 0

Vale lembrar que cerca de 108 mil famílias que estão inscritas no programa social já receberam o Auxílio Gás no mês de dezembro. O pagamento para esse grupo foi adiantado pelo governo federal para beneficiar os cidadãos que moram em uma das 100 cidades que tiveram decretado estado de calamidade pública nos estados de Minas Gerais e na Bahia.

Para janeiro também se espera que haja a inclusão das famílias que estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) e que possuem renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além daquelas pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) que é pago aos idosos com mais de 65 anos e às pessoas com deficiências de qualquer idade.

No entanto, isso ainda não foi colocado em prática pelo governo e não há informações sobre um novo calendário do Auxílio Gás que seja específico do pagamento para este público.

Valor do benefício em janeiro

Todas as famílias que forem consideradas elegíveis ao Auxílio Gás, receberão o valor correspondente a 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg nas datas estabelecidas no calendário do Auxílio Gás. O balanço do valor desse item indispensável na cozinha é divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Segundo o levantamento de preços mais recente, a média de preço do botijão foi de R$ 102, por conta disso, o governo fixou o valor do Auxílio Gás em R$ 52 para o mês de janeiro.

O saque dessa quantia pode ser realizado através do cartão do antigo Bolsa Família que também é utilizado pelos beneficiários para receber o Auxílio Brasil, pois o governo ainda não emitiu os cartões do novo programa. Outra opção é utilizar o Caixa Tem para fazer as movimentações do benefício.

Além da retirada do dinheiro feita através da opção “saque sem cartão” que está disponível no app, o cidadão pode ainda fazer transferências de quantias para outras contas, além do pagamento de boletos e compras virtuais ou presenciais.

Como esse pagamento vai acontecer a cada dois meses conforme os próximos calendários do programa, o benefício será reajustado sempre que o preço do gás subir novamente. Para 2022, a previsão é de que o valor do Auxílio Gás chegue à R$ 56 nas próximas parcelas.

