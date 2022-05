Calendário do Bolsa Família 2022: pagamentos de 18 a 31 de maio

O calendário do Bolsa Família 2022, atual Auxílio Brasil, abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18/5. As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês, então veja as datas.

No mês de maio de 2022, o pagamento será feito entre os dias 18 e 31, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário.

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 18 de maio – quarta

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 19 de maio – quinta

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 20 de maio – sexta

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 23 de maio – segunda

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 24 de maio – terça

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 25 de maio – quarta

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 26 de maio – quinta

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 27 de maio – sexta

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 30 de maio – segunda

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 31 de maio – terça

Confira o calendário completo do auxílio Brasil para o Bolsa Família 2022 até dezembro.

Qual o valor do bolsa Família – Auxílio Brasil

Atualmente, o valor total do Bolsa Família 2022 depende da renda e da composição da família. Isto é, o sistema analisa qual é a renda mensal por pessoa e se existem crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou que estão amamentando. A partir dessas informações, é feito o cálculo do benefício. Mas o valor mínimo é de R$ 400.

Por isso, pode acontecer de duas famílias com a mesma composição (pai, mãe e dois filhos, por exemplo) receberem valores diferentes, pois uma tem a renda maior que a outra. Pode acontecer também de duas famílias terem a mesma renda e por causa do número de integrantes ser maior ou menor que a outra., receberem valores diferentes.

Para ser participar do Bolsa Família quanto, atual Auxílio Brasil, a renda mensal da família deve estar abaixo da linha da pobreza, de R$ 200 por cada pessoa da casa.

