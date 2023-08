Teve o Bolsa família bloqueado? Veja quanto tempo demora para desbloquear

Para evitar fraudes, o governo federal vem fazendo um pente fino no Bolsa Família e uma série de benefícios foram bloqueados, seja por falta de atualização ou então por que não se obedece as regras do programa. Mas o beneficiário pode voltar a receber após um período. Se você está nesta situação, veja no DCI o que fazer.

Quanto tempo demora para desbloquear o Bolsa Família?

Os beneficiários que tiveram o Bolsa Família bloqueado podem voltar a ter direito ao pagamento, mas para isso é necessário buscar um Cras, onde o cadastro será atualizado para checar as inconsistência indicadas pelo sistema. O prazo estabelecido pelo governo é de, em média, 90 dias.

Apesar da demora, a boa notícia é que o governo faz o pagamento retroativo. Depois que o cidadão faz a atualização cadastral e o governo identificar que a família atender o perfil do programa, o pagamento do Bolsa Família deve voltar a cair e com os atrasados também.

Na dúvida, a orientação do governo é que o beneficiário ligue para o número 0800-726-0101. A ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. Através dessa central, o cidadão consegue consultar a liberação de seu benefício e verificar itens sobre o descumprimento das condicionalidades do programa, por exemplo.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ressalta que está realizando um amplo processo de correção e qualificação dos registros e identificação das famílias inscritas, para que os benefícios sociais cheguem a quem mais precisa.

Por que o benefício pode ser bloqueado?

Mais de 320 mil pessoal tiveram o Bolsa Família cancelado no mês de junho após o governo federal identificar inconsistências cadastrais. Outros motivos também levam ao cancelamento do benefício, como o Cadastro Único desatualizado há mais de 2 anos e o aumento da renda familiar acima do permitido pelo programa, de R$ 218 per capital

Em relação ao aumento de ganhos financeiros na família, o governo que o benefício continuará sendo pago por um período com o objetivo é estimular o emprego e a carteira assinada. Com a nova regra de proteção do Bolsa Família, os beneficiários poderão permanecer no programa por até 24 meses recebendo 50% do valor do pagamento, desde que a renda de cada pessoa da família seja de até meio salário mínimo - atualmente fica R$ 660.