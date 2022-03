Liberação do FGTS 2022: calendário para sacar 1000 mil reais

Resgate do dinheiro deverá ser feito dentro do calendário saque 1000 reais do FGTS 2022 começa em abril - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O governo federal oficializou a liberação do FGTS 2022, por meio de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, os trabalhadores devem ficar atentos ao calendário para o saque 1000 reais do FGTS 2022, que começara a ser pago em abril.

Liberação do FGTS 2022 – Calendário de saque

O saque será liberado a partir do dia 20 de abril, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O calendário saque 1000 reais do FGTS 2022 foi divulgado pela instituição financeira, que é a responsável pelos pagamentos.

As datas de liberação do dinheiro seguem o mês de nascimento dos cidadãos que possuem direito ao FGTS, sendo assim, será utilizada a mesma sistemática do FGTS que foi liberado de forma emergencial em 2020.

Diante disso, os primeiros a serem beneficiados serão os trabalhadores nascidos em janeiro e assim, sucessivamente. Veja quando o dinheiro será liberado para cada trabalhado, conforme o calendário saque 1000 reais do FGTS 2022:

Nascidos em janeiro recebem em 20/04;

Nascidos em fevereiro recebem em 30/04;

Nascidos em março recebem em 04/05;

Nascidos em abril recebem em 11/05;

Nascidos em maio recebem em 14/05;

Nascidos em junho recebem em 18/05;

Nascidos em julho recebem em 21/05;

Nascidos em agosto recebem em 25/05;

Nascidos em setembro recebem em 28/05;

Nascidos em outubro recebem em 01/06;

Nascidos em novembro recebem em 08/06;

Nascidos em dezembro recebem em 15/06.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, existe um prazo máximo para que os trabalhadores possam fazer o saque 1000 reais do FGTS 2022: o resgate do pagamento ficará disponível até o dia 15 de dezembro.

Como ver o valor do FGTS para sacar?

Mesmo sem haver um calendário saque 1000 reais do FGTS 2022, os trabalhadores já podem conferir se possuem saldo disponível para que possam realizar o saque quando forem liberadas as datas oficiais. Para isso, o governo disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Pelo aplicativo: o app FGTS está disponível para celulares (Android e iOS);

Site da Caixa: acesse o endereço www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts;

Atendimento presencial: são mais de 4.200 pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil, assim, é possível receber atendimento por meio das agências da Caixa, além dos correspondentes Caixa Aqui e unidades móveis de atendimento.

Por telefone: basta ligar para 0800 726 0207. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o atendimento humano ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h;

O valor máximo que pode ser retirado é de R$1 mil por trabalhador, mas a quantia disponibilizada dependerá do saldo existente nas contas. Esses valores podem ser sacados no calendário saque 1000 reais do FGTS 2022, tanto das contas ativas do FGTS quanto das inativas, mas caso o trabalhador tenha uma quantia maior do que os mil reais, o restante ficará retido na conta do Fundo de Garantia.

Como sacar mil reais do FGTS – Liberação do FGTS 2022

Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, de acordo com as datas calendário saque 1000 reais do FGTS 2022 que em breve serão divulgadas pela instituição financeira. Assim, o trabalhador deverá fazer a solicitação de forma virtual que estará disponível por meio do app do FGTS.

Por conta disso, não é necessário ir até as agências da Caixa Econômica Federal, bastando acessar a plataforma e fazer o pedido de resgate do dinheiro que ficará disponível na conta do trabalhador e poderá ser sacado a partir das datas do calendário saque 1000 reais do FGTS 2022.

Quem possui conta digital poderá movimentar as quantias por meio do Caixa Tem, que também foi utilizado para a liberação do FGTS entre 2020 e 2021, bem como, do Auxílio Emergencial. Os cidadãos que não possuem essa conta poderão receber o pagamento automático por meio das contas vinculadas à Caixa (conta corrente ou poupança).

Vale lembrar que a adesão ao calendário saque 1000 reais do FGTS 2022 é opcional, portanto, o dinheiro de quem optar por não resgatar o FGTS retornará ao Fundo de Garantia. Neste caso, o dinheiro ficará disponível em outras modalidades de saque que estão previstas em lei, como o saque-aniversário que libera uma parte do FGTS anualmente para os trabalhadores.

Também está disponível o saque na modalidade rescisão, que fica disponível quando o mesmo é demitido sem justa causa. A medida provisória que regulamenta o saque 1000 reais do FGTS 2022 já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias.

