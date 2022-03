Governo libera FGTS de 1000 reais e adianta 13 salário dos aposentados

O governo federal anunciou hoje, 17 de março, que vai repetir em 2022 a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, o pacote de benefícios de Bolsonaro libera neste ano eleitoral o saque do FGTS de 1000 reais para trabalhadores com carteira assinada.

Governo libera FGTS de 1000 reais

O saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi confirmado e o governo libera 1000 reais do FGTS por trabalhador, das contas ativas ou inativas a partir de 20 de abril de 2022. Isso significa que quem adere à opção pode retirar o valor na Caixa Econômica Federal, de acordo com o calendário a ser divulgado após a publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União.

Especula-se que o governo fará novamente a liberação do auxílio seguindo os mesmos parâmetros anteriores, permitindo a retirada de acordo com o calendário de saque por aniversário. No ano passado, o pagamento do FGTS emergencial começou em agosto. Em 2020, o crédito teve início em 29 de junho de 2020 e ficou disponível para o trabalhador até 31 de dezembro.

Para saber se há dinheiro no fundo, os trabalhadores precisam consultar o site oficial da Caixa, nas agências, por telefone (0800 726 0207) ou por meio do Aplicativo FGTS disponível para smartphones Android e iOS. Tem direito ao Fundo de Garantia o trabalhador com carteira assinada, seja doméstico, temporário, rural, intermitente, safreiros e atletas profissionais.

Se o trabalhador nunca entrou no site para a consulta, o primeiro acesso do site do FGTS deve ser feito da seguinte forma:

insira seu NIS ou CPF e clique em “Cadastrar senha” Leia o regulamento e clique em “Aceito” Preencha os dados pessoais Crie uma senha com até 8 dígitos, com letras e números, e confirme. Faça o login com o CPF ou NIS, e a senha cadastrada.

O FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.

13 salário dos aposentados será antecipado

O governo federal também vai antecipar o pagamento do 13º de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com a mudança, o dinheiro será disponibilizado entre os meses de abril e maio para aqueles que recebem um salário mínimo – valor de R$ 1.212,00, conforme o número final do benefício, sem o dígito.

Primeira parcela do 13 salário dos aposentados: 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio

Segunda parcela do 13 salário dos aposentados: 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho

já os aposentados e demais beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo, a antecipação do décimo terceiro será paga entre maio e junho de 2022.

Confira o calendário do décimo terceiro