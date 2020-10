Beneficiários podem solicitar seguro-desemprego online; confira

O seguro-desemprego é um benefício oferecido aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Entretanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) suspenderam o atendimento presencial nas unidades do país. Mas os trabalhadores que precisam dar entrada no seguro-desemprego podem solicitar o benefício online.

Pelo site oficial gov.br/trabalho

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Quem pode solicitar o seguro-desemprego?

Em suma, o seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador demitido sem justa causa. Assim, é possível solicitar o auxílio de 7 a 120 dias após a demissão. Dessa forma, as exigências para solicitar são:

dispensados sem justa causa;

desempregados no momento do requerimento;

ter recebido, então, salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica (inscrita no CEI);

não possuir renda própria para o sustento da família;

não estar recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Quais os documentos para solicitar o seguro-desemprego?

RG;

Carteira de Trabalho com identificação de Inscrição no PIS/PASEP;

Requerimento de Seguro Desemprego (impresso pelo Empregador Web no Portal Mais Emprego);

Termo de Recisão do Contrato de Trabalho, com o código 01 ou 03 ou 88.

Como solicitar seguro-desemprego online?

Acessar, então, o site Emprega Brasil e se cadastrar no site; Dessa forma, preencher os seus dados como CPF, nome completo, telefone e e-mail. Confirmar que não é um robô e aceitar os ‘Termos de Uso’ do site; Confirme a data de nascimento; Escolher a sua senha provisória, que será enviada para o seu e-mail ou pelo seu celular que foi cadastrado; Ofereça o código de validação e clicar em “validar cadastro”; Após é só criar a sua senha definitiva; Volte para o site e clique em entrar; Procure por “Já tenho cadastro”; Vão aparecer 5 perguntas sobre o seu histórico de trabalho e você deve acertar pelo menos 4 delas; Preencha mais uma ficha, dessa vez de solicitação do seguro-desemprego; Assim, anexe os documentos solicitados; Guarde o número de protocolo gerado.

Como solicitar o seguro-desemprego pelo aplicativo?

Baixe o app “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para Android ou IOS; Faça o cadastro no portal gov.br e adquira “login” e senha; Clique em “Benefícios”, para ser direcionado para ao Seguro-desemprego; Utilize o comando Solicitar na aba do Seguro-desemprego; Digite o número do Requerimento de Seguro-desemprego; Confirme as informações e clique no comando avançar ao final da tela; Na nova tela, serão apresentadas as informações relativas ao contrato de trabalho encerrado. Leia e concorde com as informações antes de clicar em confirmar; O app irá trazer informações sobre o processamento do seu benefício. Portanto, caso tenha direito ao seguro, você irá visualizar a quantidade de parcelas, com as respectivas datas de pagamento previstas para saque nos canais de pagamento.

Como consultar o seguro-desemprego online pelo aplicativo Caixa Trabalhador?

Decerto, o valor pago leva em consideração a média dos salários dos últimos três meses anteriores da dispensa do trabalhador. Assim, há a liberação da parcela após 30 dias da aquisição ou saque da parcela anterior. Com efeito, através do aplicativo Caixa Trabalhador, é possível acessar diversos serviços e apresenta diversas vantagens aos beneficiários dos programas da Caixa Econômica Federal. Ademais, também é possível realizar a consulta do seu benefício. Veja:

Então, entre no app com o número do seu CPF ou o número do seu NIS;

Para ver valores é necessário cadastrar uma senha (ou entrar com a senha já cadastrada);

Assim, clique em Ver os valores no banner que surge abaixo do seu nome e acima das informações sobre PIS/Abono Salarial;

Da mesma forma, cadastre uma senha, entre com a cadastrada, ou solicite a reconfiguração da senha.

