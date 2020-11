Saque emergencial: saiba como cancelar o recebimento dos R$ 1.045

Os trabalhadores que não desejam receber os valores do saque emergencial podem solicitar o cancelamento à Caixa Econômica Federal. Além disso, também podem aguardar pelo estorno. O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de R$ 1.045, foi uma das ações governamentais para minimizar os impactos da pandemia. Os trabalhadores que possuem conta vinculada ao fundo tem até 31 de dezembro para fazer saques e transferências. Assim, em janeiro de 2021 os saques voltam nas regras legais do FGTS.

Como funciona?

O saque emergencial foi definido pela Medida Provisória nº 946, de 07 de abril. É possível consultar o valor e a data do saque no aplicativo do FGTS e no site da Caixa. Bem como através da Central Telefônica da Caixa, pelo número 111, ou pelo Internet Banking.

Possui datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, de acordo com o mês de aniversário. Assim sendo, todos os créditos em poupança foram feitos até 21 de setembro. Portanto, todos os trabalhadores que tiveram crédito feito podem movimentar livremente os valores até o final do ano. Entretanto, como a medida foi estabelecida por conta da pandemia e deve cumprir o estado de calamidade pública, que não continuará em 2021, os benefícios emergenciais devem ter fim em 31 de dezembro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como cancelar o saque emergencial do FGTS?

Aqueles que não desejam usar o valor podem realizar o cancelamento do serviço por meio do aplicativo FGTS, sem qualquer prejuízo. Assim, o beneficiado pode esperar o estorno do valor que acontecerá até o final de novembro, ou solicitar pelo aplicativo. Para isso, basta:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Fala o login com CPF e senha; Clique na opção “Saque emergencial FGTS”; Assim, selecione “Ir para saque emergencial”; Toque em “Solicitar o cancelamento do saque”; Confirme a operação e finalize.

Leia também:

Saque Emergencial do FGTS acaba em dois meses; confira prazos

Saiba como evitar golpes no saque do FGTS e auxílio emergencial