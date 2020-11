Saque Emergencial do FGTS acaba em dois meses; confira prazos

O saque emergencial do FGTS pode ocorrer até 31 de dezembro. A medida provisória nº 946/2020, prevê o saque de R$ 1.045 para trabalhadores. O trabalhador recebe o pagamento conforme o mês de aniversário, mas deve solicitar o recurso pelo app FGTS ou CaixaTem.

Contudo, o último pagamento do FGTS emergencial é no dia 14 de novembro, para nascidos de novembro e dezembro. Trabalhadores que fizeram aniversário nos meses anteriores já tiveram o valor disponível para saque.

Quem tem direito ao Saque Emergencial do FGTS?

O saque emergencial do FGTS é um direito para trabalhadores que possuam saldo no FGTS. Sendo assim, o valor de R$ 1.045 pode ser retirado de contas ativas ou inativas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sendo assim, o trabalhador que queria receber o benefício precisa solicitar o FGTS Emergencial nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, aplicativo FGTS ou aplicativo CaixaTem.

Dessa forma, o valor fica disponível até 31 de dezembro de 2020 para qualquer movimentação financeira, como por exemplo saques e transferências. Além disso, pagamentos de boletos e contas de água, luz por meio do Caixa Poupança Social Digital.

Por fim, é importante lembrar que o saque emergencial do FGTS é uma medida exclusiva para o ano de 2020, para injetar recursos na economia para conter a crise.

Quais são os documentos necessários?

Os documentos necessários para efetuar o saque emergencial do FGTS são:

CPF;

Documento de identidade, como o RG;

Cartão do Cidadão;

Carteira de Trabalho;

Número do PIS/Pasep do trabalhador ou NIS/NIT.

Calendário do Saque Emergencial do FGTS

O pagamento do saque emergencial do FGTS acontece pelo mês de aniversário do trabalhador. Sendo assim, o último lote de pagamentos será em 14 de novembro para quem solicitou o benefício.

Mas também, quem solicitou o saque do FGTS, recebeu o crédito na Conta Poupança Social Digital, mas não movimentou, tem até o dia 30 de novembro para realizar saque ou transferências. Isso porque, após a data, o valor de R$ 1.045 deve voltar a conta do FGTS do trabalhador, sem descontos.

Confira o calendário de saque ou transferência, de acordo com o mês de nascimento:

Janeiro – a partir de 25 de julho de 2020

Fevereiro – 8 de agosto

Março – 22 de agosto

Abril – 09 de setembro

Maio – 19 de setembro

Junho – 03 de outubro

Julho – 17 de outubro

Agosto – 17 de outubro

Setembro – 31 de outubro

Outubro – 31 de outubro

Novembro – 14 de novembro

Dezembro – 14 de novembro

Leia também