Consulta do FGTS: como saber se tenho dinheiro?

O FGTS é o fundo de garantia por tempo de serviço em que o empregador deve depositar uma quantia de direito do trabalhador. Sendo assim, para ter direito ao benefício, basta ter contrato empregatício por regime CLT, ou seja, carteira assinada. Confira como realizar a consulta de saldo e possíveis saques do seu FGTS.

Como consultar o FGTS?

O benefício pode ser acompanhado pelo trabalhador. Sendo assim, a consulta ao FGTS é por extrato na Caixa Econômica Federal. Mas também, por SMS da autarquia federal.

O extrato do FGTS pode ser recebido no endereço residencial, a cada dois meses. Além disso, o trabalhador pode consultar o saldo do benefício em agência Caixa ou pelo telefone, 0800 726 01 01.

Quem tem direito ao FGTS?

Todo trabalhador com carteira assinada possui direito ao FGTS. Porém, outras categorias também tem direito, são eles:

trabalhadores domésticos;

empregados rurais;

trabalhadores temporários;

quem tem trabalho intermitente;

empregados avulsos;

safreiros, ou seja, operários rurais que trabalham apenas no período das colheiras;

atletas profissionais;

Portanto, o empregador deve depositar 8% do salário bruto do trabalhador com regime CLT ou 11,2% para trabalhadores domésticos, mensalmente. A consulta do FGTS também pode ser mensal.

Por fim, o salário não tem desconto pelo FGTS, já que é uma obrigação do empregador.

Não estou recebendo o FGTS. O que fazer?