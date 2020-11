Saiba como calcular salário proporcional aos dias trabalhados

O salário proporcional pode ser calculado em situações de admissão ou demissão, em que o funcionário trabalhou apenas uma parte do mês. Sendo assim, o trabalhador deve receber proporcionalmente aos dias trabalhados.

Para entender melhor, podemos usar como referência a definição do cálculo do salário, presente no artigo 64 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O qual diz que: “O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art. 58, por 30 (trinta) vezes o número de horas dessa duração”.

Dessa forma, nota-se que para calcular o salário se deve levar em consideração o mês de 30 dias, mesmo quando se está em um mês de 31 dias, ou de 28 no caso de fevereiro.

O mesmo artigo da CLT traz o seguinte parágrafo único: “Sendo o número de dias inferior a 30 (trinta), adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês”.

Nota-se então que o salário proporcional equivale àquele em que o número de dias trabalhados no mês é menor do que 30. Por isso, é importante ter noção do valor do dia de trabalho.

Como calcular salário proporcional aos dias trabalhados?

Então, para calcular o salário proporcional é preciso primeiro dividir o salário integral pela quantidade de dias que o mês em questão tem, seja 28, 29, 30 ou 31. Obtendo assim, o valor de um dia de trabalho. Ao contrário do salário integral, o proporcional não usa como referência o mês comercial de 30 dias. Feito isso, basta multiplicar esse valor pela quantidade de dias trabalhados no mês questão.

Por exemplo, considere uma pessoa admitida no dia 20 de setembro. Até o final do mês ela trabalhou por 10 dias. Sua remuneração para um mês completo é de R$ 2000. Veja o cálculo:

R$ 2000 / 30 = R$ 66,66

R$ 66,66 x 10 = R$ 666,6

Então, o salário proporcional é igual a R$ 666,6

Agora, considere que a mesma pessoa tenha começado a trabalhar no dia 20 de outubro. Nota-se que esse mês tem 31 dias, então o funcionário trabalhou por 11 dias. Veja o cálculo com o mesmo salário normal:

R$ 2000 / 31 = R$ 64,51

R$ 64,51 x 11 = R$ 709,67

Então, o salário proporcional é igual a R$ 709,67

