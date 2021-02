Saiba como pedir a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Em caso de dificuldades financeiras, trabalhadores com carteira assinada podem contar com um empréstimo relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trata-se da antecipação do saque-aniversário do FGTS, que está disponível para optar por essa modalidade de saque.

O que é saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma das modalidades que permite que o trabalhador pegue o dinheiro do FGTS. Ao optar por essa alternativa, o trabalhador tem o direito de retirar todos os anos, no mês de seu aniversário parte do saldo de sua conta do fundo.

A alíquota que pode ser retirada a cada ano varia de acordo com o saldo que o cidadão tem disponível. Quanto maior o saldo, menor o percentual que pode ser sacado.

A migração do saque-rescisão para essa opção pode ser feita pelo aplicativo FGTS. Bem como, pelo internet banking ou agências da Caixa.

Como funciona a antecipação do saque-aniversário do FGTS?

Além de sacar parte de seu FGTS anualmente, quem faz a opção pelo saque-aniversário também pode pedir pela antecipação desse saque. Nesse tipo de empréstimo, o trabalhador pode antecipar até três anos de saque, ou seja, três parcelas dessa modalidade. O valor mínimo do crédito é de R$ 2 mil.

Na antecipação do saque-aniversário do FGTS a taxa de juros é de 0,99% ao mês, e o saldo do fundo é usado como garantia para a contratação. Nota-se também que a data do crédito do último ano não pode passar de 999 dias a contar da contratação.

- PUBLICIDADE -

Como antecipar o saque?

Para solicitar a antecipação do saque-aniversário do FGTS, é preciso primeiro aderir à modalidade do saque aniversário. De modo geral, é fácil acessar esse empréstimo e não há muitas burocracias. O trabalhador deve acessar o internet banking da instituição financeira, fazer uma simulação e contratar a linha de crédito, a qual está sujeita a aprovação.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS na Caixa

As pessoa que indicaram a Caixa Econômica Federal para consulta de saldo do fundo de garantia, podem pedir a antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo internet banking e aplicativo do banco, ou ainda em alguma agência.

Para isso, é necessário ter mais que 18 anos, possuir conta poupança ou conta corrente na Caixa, e estar com CPF em situação regular na Receita Federal.

No caso de acessar o internet banking, o usuário deve clicar na opção de “Crédito” e escolher pelo item de “Empréstimo Antecipação Saque Aniversário”. Então aparecerão as alternativas de “Simular” e “Contratar”.

Ao clicar na primeira, será possível indicar qual será o valor total do empréstimo, levando em consideração o saldo disponível. Depois disso, o trabalhador pode confirmar seus dados de cadastro, inserir a senha e confirmar a contratação do empréstimo.

Por fim, a Caixa bloqueia parte ou todo o FGTS para fins de garantia. E o dinheiro do crédito é depositado na conta da pessoa no dia seguinte.

- PUBLICIDADE -

Antecipação do saque-aniversário do FGTS no Banco do Brasil

O trabalhador de carteira assinada também pode pedir a antecipação do saque-aniversário do FGTS no Banco do Brasil. Para isso é preciso autorizar esse banco para a consulta do FGTS.

Feito isso, o cliente deve acessar o aplicativo do Banco do Brasil e no menu principal, clicar em “Empréstimos”. Em seguida, apertar em “Antecipe seus créditos” e então e “CDC FGTS Saque Aniversário”.

O próximo passo é informar o valor da parcela que será antecipada. A quantia deve estar entre R$ 1 mil e o máximo disponível para a situação do trabalhador. Depois, basta confirmar a proposta. Nota-se que, para cada parcela que se deseja antecipar, é preciso fazer esse mesmo procedimento.

Ademais, o banco fará o bloqueio do saldo relativo a parcela a ser antecipada e o valor do crédito será liberado na conta corrente.

Leia também:

Quanto posso receber de saque-aniversário do FGTS?

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2021

- PUBLICIDADE -

Cálculo do FGTS: como saber quanto dinheiro tenho nas contas do fundo?