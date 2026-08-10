Salário mínimo de 2027: novo valor tem aumento de R$ 96; quando começa a valer?

Faltam menos de cinco meses para o ano novo, e o novo valor do salário mínimo está perto de ser definido. A projeção do governo federal é elevar o piso para R$ 1.717 em 2027, conforme estimativa apresentada no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) encaminhado ao Congresso Nacional em abril. O valor representa um aumento de R$ 96 em relação ao piso atual, de R$ 1.621, o que equivale a uma alta nominal de 5,92%.

A previsão, porém, ainda pode mudar até o fim do ano. O valor definitivo do novo salário mínimo de 2027 dependerá da inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), além da regra que considera o crescimento da economia brasileira. Para chegar ao reajuste, o governo considera o INPC e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Como o piso de 2027 será definido com base nos dados de 2026, o cálculo também incorpora o desempenho da economia em 2025. A fórmula faz parte da política de valorização do salário mínimo, que busca garantir a reposição da inflação e um ganho acima da variação dos preços.

Na estimativa apresentada no PLDO, o ganho real considerado para o próximo ano é de 2,5%. Com a inflação projetada pelo governo e a aplicação das regras atuais, a conta chega aos R$ 1.717 previstos para o piso nacional de 2027.

Se o valor for confirmado, quem recebe um salário mínimo terá R$ 96 a mais por mês. Em 12 meses, sem considerar o 13º salário, a diferença representa R$ 1.152. O reajuste também terá efeito sobre benefícios e pagamentos que usam o piso nacional como referência.

A mudança atinge, entre outros, aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) equivalentes ao salário mínimo e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O piso também é utilizado como referência em regras relacionadas ao abono salarial PIS/Pasep e ao seguro-desemprego.

Para trabalhadores contratados pelo salário mínimo, o novo valor passa a ser o piso obrigatório a partir do início de 2027, caso a projeção seja mantida. Empresas também terão de considerar a nova quantia na folha de pagamento e nos encargos calculados sobre a remuneração.

Os R$ 1.717 ainda não representam uma decisão final. O INPC de novembro será um dos últimos dados necessários para fechar a conta, e uma inflação diferente da estimada no PLDO poderá alterar o resultado. Depois da definição dos índices, o governo deverá publicar o valor oficial que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027. Até a divulgação do número definitivo, portanto, a cifra de R$ 1.717 deve ser considerada uma projeção orçamentária. O valor poderá ser atualizado nos próximos meses conforme os dados econômicos forem consolidados.