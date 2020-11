Passo a passo para solicitar o seguro-desemprego pela internet

Segundo dados de outubro, divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 3.339.528 solicitações do seguro-desemprego foram feitos pela internet. O aumento é impactante em relação à 2019, que marcou apenas 1,7%. Em suma, o seguro-desemprego é um benefício oferecido aos trabalhadores de carteira assinada e demitidos sem justa causa. Assim, é possível solicitar o auxílio de 7 a 120 dias após a demissão. Dessa forma, o cálculo das parcelas que cada trabalhador deve receber é feito pela média salarial dos três últimos meses de serviço, e podem variar dependendo do profissional.

Como solicitar seguro-desemprego pela internet?

Acessar, então, o site Emprega Brasil e se cadastrar no site; Dessa forma, preencher os seus dados como CPF, nome completo, telefone e e-mail; Confirmar que não é um robô e aceitar os ‘Termos de Uso’ do site; Confirme a data de nascimento; Escolher a sua senha provisória, que será enviada para o seu e-mail ou pelo seu celular que foi cadastrado; Ofereça o código de validação e clicar em “validar cadastro”; Após é só criar a sua senha definitiva; Volte para o site e clique em entrar; Procure por “Já tenho cadastro”; Vão aparecer 5 perguntas sobre o seu histórico de trabalho e você deve acertar pelo menos 4 delas; Preencha mais uma ficha, dessa vez de solicitação do seguro-desemprego; Assim, anexe os documentos solicitados; Guarde o número de protocolo gerado.

Como solicitar o seguro-desemprego pelo aplicativo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cerca de 73% das solicitações de seguro-desemprego pela internet nos canais digitais foram feitos por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que concentrou 2.452.166 requerimentos até o final de outubro. O aplicativo teve mais de 216 milhões de acessos até setembro. Para solicitar o seguro-desemprego:

Baixe o app “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para Android ou IOS; Faça o cadastro no portal gov.br e adquira “login” e senha; Clique em “Benefícios” e utilize o comando Solicitar na aba do Seguro-desemprego; Digite o número do Requerimento de Seguro-desemprego; Confirme as informações e clique no comando avançar ao final da tela; Na nova tela, serão apresentadas as informações relativas ao contrato de trabalho encerrado. Leia e concorde com as informações antes de clicar em confirmar; O app irá trazer informações sobre o processamento do seu benefício. Portanto, caso tenha direito ao seguro, você irá visualizar a quantidade de parcelas, com as respectivas datas de pagamento previstas para saque nos canais de pagamento.

Como consultar o seguro-desemprego pelo aplicativo Caixa Trabalhador?

o aplicativo permite que o cidadão consulte as informações de contratos de trabalho atuais e antigos e solicite e acompanhe o andamento da concessão de benefícios como o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e o abono salarial.

Decerto, o valor pago considera a média dos salários dos últimos três meses anteriores da dispensa do trabalhador. Assim, há a liberação da parcela após 30 dias da aquisição ou saque da parcela anterior. Com efeito, através do aplicativo Caixa Trabalhador, é possível acessar diversos serviços e apresenta diversas vantagens aos beneficiários dos programas da Caixa Econômica Federal. Ademais, também é possível consultar o seu benefício. Veja:

Então, entre no app com o número do seu CPF ou o número do seu NIS; Para ver valores é necessário cadastrar uma senha (ou entrar com a senha já cadastrada); Assim, clique em Ver os valores no banner que surge abaixo do seu nome e acima das informações sobre PIS/Abono Salarial; Da mesma forma, cadastre uma senha, entre com a cadastrada, ou solicite a reconfiguração da senha.

Leia também:

Seguro-desemprego: 3 situações que causam a suspensão do benefício

Saiba como consultar a habilitação do seguro-desemprego