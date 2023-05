Quem recebe o salário mínimo paulista em 2023?

O governador Tarcísio de Freitas entregou à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que prevê o aumento do salário mínimo paulista para R$ 1.550. Mas quem tem direito ao pagamento?

Salário mínimo paulista é pago a quem?

Criado em 2007, o salário mínimo paulista vale para trabalhadores da iniciativa privada que não possuem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O valor deve ser sempre superior ao mínimo federal - atualmente em R$ R$ 1.320.

A Lei Complementar Federal nº 103/2000, que autoriza os Estados a instituírem pisos regionais, impede que o piso seja aplicado a servidores públicos municipais e estaduais.

Portanto, o piso estadual permite que trabalhadores paulistas recebam remunerações acima do salário mínimo nacional. Os valores propostos pelo Governo do Estado levam em conta as condições de demanda de mão-de-obra e custo de vida em São Paulo, incorporando especificidades do mercado de trabalho local.

Para 2023, o governo do Estado de São Paulo enviou projeto à Assembleia Legislativa do Estado com proposta que prevê o aumento do salário mínimo regional para R$ 1.550. Se aprovado, o novo piso será válido para as duas faixas de remuneração e representará um reajuste de 20,7% para a primeira e de 18,7% para a segunda.

Atualmente no estado vigora o piso adotado em 2019, por João Dória, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.284 a R$ 1.306.

Evolução do Salário Mínimo Paulista da 1ª e 2ª faixa

Ano 1ª Faixa (reajuste) 2ª Faixa (reajuste)

2007 R$ 410,00 - R$ 450,00 R$ 490,00

2008 R$ 450,00 (9,76%) - R$ 475,00 (7,55%)

2009 R$ 505,00 (12,22%) - R$ 530,00 (11,58%)

2010 R$ 560,00 (10,89%) - R$ 570,00 (7,55%)

2011 R$ 600,00 (7,14%) - R$ 610,00 (7,02%)

2012 R$ 690,00 (15%) - R$ 700,00 (14,75%)

2013 R$ 755,00 (9,42%) - R$ 765,00 (9,29%)

2014 R$ 810,00 (7,18%) - R$ 820,00 (7,18%)

2015 R$ 905,00 (11,75%) - R$ 920,00 (10%)

2016 R$ 1.000,00 (10,5%) - R$ 1.017,00 (10,5%)

2017 R$ 1.076,20 (7,62%) - R$ 1.094,50 (7,62%)

2018 R$ 1.108,38 (3%) - R$ 1.127,23 (3%)

2019 R$ 1.163,55 (4,97%) - R$ 1.183,33 (4,97%)

Quem tem direito a receber o salário mínimo no Brasil?

O salário mínimo, como o nome indica, representa o menor valor que um trabalhador pode receber por sua carga horária de trabalho. No Brasil, tanto do setor público quanto do privado, quem estiver empregado tem o direito ao salário mínimo estabelecido pelo governo federal.

Aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS também possuem o direito ao salário mínimo, o qual é utilizado como base para o cálculo de benefícios previdenciários. Outros exemplos de benefícios pagos pelo INSS são o BPC (Benefício de Prestação Continuada), abono salarial (PIS/Pasep) e seguro-desemprego.

Segundo dados de dezembro de 2022 do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), aproximadamente 56 milhões de brasileiros possuem renda vinculada ao salário mínimo, dos quais cerca de 24 milhões são beneficiários do INSS.

Evolução dos valores

2004 – R$ 260

2005 – R$ 300 – teve um aumento de 8,23%

2006 – R$ 350 – o salário mínimo teve um aumento de 13,04%

2007 – R$ 380 – aumento de 5,10%

2008 – R$ 415 – aumento de 4,03%

2009 – R$ 465 – aumento de 5,79%

2010 – R$ 510 – salário mínimo teve um aumento de 6,02%

2011 – R$545 – aumento de 0,37%

2012 – R$ 622 – aumento de 7,59%

2013 – R$ 678 – aumento de 2,64%

2014 – R$ 724 – aumento de 1,16%

2015 – R$ 788 – aumento de 2,46%

2016 – R$ 880 – aumento de 0,36%

2017 – R$ 937 – aumento de -0,10%

2018 – R$ 954 – aumento de – 0,25%

2019 – R$ 998 – aumento de 1,14%

2020 – R$ 1.045 – sem aumento real

2021 – R$ 1.100 (MP) – sem aumento real

2022 - R$ 1.320.

2023 - R$ 1.340 - acima da inflação

