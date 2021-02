Telefone PIS: saiba qual o número e como consultar

É muito comum que, próximo às datas de recebimento do PIS, contribuintes busquem informações e tirem dúvidas a respeito dos pagamentos. Para os clientes que não tenham acesso à internet, a Caixa Econômica Federal disponibiliza uma central de atendimento para auxiliar aos questionamentos sobre os programas sociais e obter informações. Assim, confira mais sobre como consultar informações com o telefone do PIS:

Como funciona a consulta do PIS pelo telefone?

Para realizar atendimentos e consultas referentes ao PIS, benefícios sociais, FGTS e outros, a Caixa Econômica Federal disponibiliza o número de atendimento CAIXA Cidadão:

0800 726 0207

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. A ligação para consultar o PIS pode ser realizada por telefone fixo ou celular. Essa é uma opção viável e importante para quem não pode consultar o PIS pelo aplicativo ou site. Entretanto, recomenda-se a utilização de um telefone fixo, no qual sua ligação se torna gratuita.

Para ter a informação que precisa entre no menu de acordo com as informações e selecione a escolha a qual você quer. O trabalhador também deve estar com os principais documentos em mãos.

Quais documentos devo ter em mãos?

Durante o atendimento, o ideal é que o trabalhador possua alguns documentos em fácil acesso para quando forem solicitados durante a ligação.

Número de inscrição do PIS ou NIS;

Palavra-chave de acesso ao cartão cidadão;

CNPJ ou CPF do empregador;

Documentos pessoais, como RG e CPF.

Quais os serviços por telefone?

A Caixa Econômica Federal também oferece outros serviços por telefone além do PIS. Assim, é possível conseguir informações dos mais diversos serviços prestados pelo banco. São eles:

Atendimento comercial: 4004.0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões);

Atendimento Caixa Empresa: 4004.9008 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 950 9008 (demais regiões);

Negocial: 0800 726 8068;

Suporte Tecnológico: 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104​​​ (demais regiões);

De Olho na Qualidade (Exclusivo Minha Casa Minha Vida): 0800 721 6268;

Agência Digital: 3004 8104 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 208 8104 (demais regiões​);

Atendimento aos clientes no exterior: 55 (61) 3533-2000 (ligação a cobrar – atendimento em português);

Deficiente Auditivo: 0800 726 2492;

SAC Caixa: 0800 726 0101;

Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474;

Canal de Denúncia: 0800 512 6677;

Atendimento Caixa Seguradora: 3004 4000 (Serviços e Relacionamento), 0800 702 4280

(Sugestões, dúvidas, reclamações e cancelamentos – Serviço de atendimento ao cliente), 0800 702 4000 (Serviços e Relacionamentos), 0800 722 2492 (Assistência Dia & Noite e sinistros), 0800 702 4260 (Central de Atendimento ao Surdo) e 0800 702 4240 (Ouvidoria).

Os horários e dias de atendimento podem variar conforme o serviço buscado. Para isso, consulte o site da Caixa Econômica. Além disso, o banco também possui números para o atendimento referente aos cartões.

Como consultar o PIS pela internet?

O PIS libera os pagamentos a partir do calendário do programa, que pode ser encontrado e qualquer agência da Caixa Econômica Federal e lotéricas. Para aqueles que desejam consultar a situação a partir do CPF, existem duas maneiras principais: a partir do site da Caixa ou do Meu INSS.

Para quem prefere consultar o abono salarial pela internet,

A ferramenta Meu INSS é responsável por centralizar diversos serviços. Entre eles está a consulta do PIS através do número de CPF e conferir o tempo de contribuição. Confira os passos:

Em primeiro lugar, acesse o portal Meu INSS; Clique em Entrar (no canto superior direito); Selecione Cadastre-se; Então, preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, e-mail, celular); Clique em Continuar; Anote a senha que o sistema vai criar para você; Informe, portanto, seu CPF e a senha; Faça o login e altere a senha para uma de sua preferência; Acesse novamente, desta vez com a sua senha.

Você encontrará as informações de usuário no canto superior direito, com seu nome, CPF e o NIT/PIS. Trabalhadores baixa renda de empresas privadas podem consultar o saldo de seu PIS no site da Caixa Econômica Federal. Veja:

Acesse a aba “PIS” no site da Caixa; Clique em “Consultar Pagamento”; Faça o login, informando o email, número do NIS ou do CPF; Digite a senha.

Assim, o trabalhador pode consultar se têm direito ao benefício e qual o saldo disponível. Outra forma de consulta digital é através do aplicativo Caixa Trabalhador. Ao efetuar o login, basta buscar por Abono salarial e clicar em “Exercício Vigente”.

