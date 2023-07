A partir de hoje: como aderir ao Desenrola Brasil 2023

O governo federal dá início nesta segunda-feira, 16 de julho, ao Desenrola Brasil 2023 para limpar o nome dos brasileiros endividados. O programa é divido em três fases e a adesão é pela internet. Veja como fazer.

Como participar do Desenrola Brasil 2023?

A primeira etapa do Desenrola Brasil 2023 limpa o nome daqueles com dívidas bancárias de até R$ 100 - para todos os brasileiros. Não haverá perdão do saldo devedor, mas os bancos não usarão a dívida para inserir o cliente no cadastro de negativados.

A partir desta segunda-feira também serão beneficiadas de pessoas físicas da chamada Faixa 2, que possuem renda de até R$ 20 mil - e dívidas em banco sem limite de valor. Para essa categoria, os bancos vão oferecer possibilidade de renegociação diretamente com os clientes, por meio de seus canais.

COMO NEGOCIAR A DÍVIDA?

Para quem tem dívida bancária e busca sanar a situação, o acesso ao programa é pela plataforma www.gov.br, inclusive pelos canais indicados pelos agentes financeiros. Quem ainda não tem cadastro pode fazer usando os dados pessoais e em seguida poderá dar continuidade ao processo de negociação.

Mas isso só vale para dívida com banco, então se o cidadão deve alguma loja, por exemplo, a negociação deve ser feita com a empresa. Também não poderão ser financiadas as dívidas referente a crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real; e operações com funding ou risco de terceiro.

A terceira e última etapa da ação será em setembro, com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico. Neste caso, as dívidas financeiras não podem ultrapassar R$ 5 mil.

"Nós vamos assumir a responsabilidade de tentar negociar com os bancos, negociar com as empresas para que as pessoas possam sair do Serasa, limpar o nome e voltarem a ser cidadãos e cidadãs de respeito, podendo consumir. Não tem nada mais gostoso do que um cidadão saber que não está devendo”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à TV Record nesta na quinta-feira, 13/7.

