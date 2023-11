Como renegociar dividas do Fies com até 99% de desconto?

Uma boa notícia aos estudantes endividados: as dívidas do Fies poderão ser negociadas com até 99% de desconto. A medida já está valendo e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira , 1 de novembro, uma lei para ajudar os inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil - alunos ou aqueles que já se formaram - a conquistar a adimplência.

O Fies foi é um programa federal criado para ajudar estudantes a financiar a graduação no ensino superior em universidades particulares, mas segundo o governo, atualmente mais de 1,2 milhão de contratos não pagam em dia suas dívidas. A dívida chega a R$ 54 bilhões.

Mas como a negociação vai funcionar?

Renegociar dividas do Fies com desconto

A renegociação aprovada pelo governo é voltada aos estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias em 30 de junho de 2023.

A lei, aprovada pelo Congresso Nacional em outubro, traz ainda condições mais favoráveis de amortização dos contratos celebrados até o fim de 2017.

De acordo com o texto, os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023, que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, terão desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive o principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.

Para aqueles que não se enquadram nessas condições, mas ainda possuam débitos vencidos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023, e que queiram amortizar o contrato, o desconto será de até 77% do total da dívida.

Os interessados em quitar a dívida deverão procurar a instituição bancária onde houve foi assinado o contrato.

