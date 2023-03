Como saber se fui aprovado no Bolsa Família 2023?

As famílias que estão em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever no programa Bolsa Família 2023. Mas após o cadastro, uma dúvida bastante comum é como saber se fui aprovado no bolsa família. Então, se você também está esperando o resultado do seu cadastro, confira a seguir quais as formas de verificar a aprovação do benefício.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), criado em 2003 para atender às famílias de baixa renda e que foi extinto em 2021 pelo governo Bolsonaro. O benefício foi restituído em 2023 pelo governo Lula e paga o valor mínimo de R$ 600.

Para receber os benefícios, a principal regra é ter a renda mensal por pessoa de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais). Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, por mês, dividida pelo número de pessoas da família, é de, no máximo, R$218. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa.

A família elegível precisa estar devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), com os dados corretos e atualizados, além de atender ao critério da renda limite. A inscrição é feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

Se você já fez sua inscrição e está em dúvida sobre como saber se foi aprovado no Bolsa Família, saiba que uma carta é enviada para a sua casa informando sobre a aprovação no programa. Além disso, você também receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

Mas se ainda não recebeu essa carta, uma opção é fazer uma consulta através do aplicativo "Bolsa Família Caixa". Para utilizar, instale o aplicativo em seu celular e siga os seguintes passos:

Na tela inicial clique em "acessar";

Informe seu CPF;

Digite a senha ou clique em cadastrar-se

Acesse a plataforma;

Após a validação dos dados, você pode conferir na tela inicial se o benefício foi aprovado. Através dessa plataforma também é possível ter acesso ao calendário de pagamentos. O cidadão que não possui acesso à internet e quer saber se foi aprovado no bolsa família, também pode ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Outra opção para conferir se foi aprovado no bolsa família é entrar em contato com o Atendimento Central MDS pelo número 121 – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas por dia.

Quanto tempo demora para receber o Bolsa Família após o cadastro?

Não existe um prazo mínimo para começar a receber o Bolsa Família. Após a inscrição todos os dados da família são verificados pelo Ministério da Cidadania, que confere ainda se há recursos disponíveis para atender à todos os beneficiários inscritos.

Sendo assim, para manter o equilíbrio nos pagamentos, é feita uma triagem para excluir aqueles que deixam de cumprir com os requisitos do programa. Sendo assim, tradicionalmente, o tempo deste processo de aprovação é entre 30 e 45 dias após inscrição no programa. Mas dependendo da demanda, uma “fila” de solicitações acaba se formando fazendo com que o tempo de espera seja, em média, de 90 dias.

