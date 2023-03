CALENDÁRIO Bolsa Família 2023: datas atualizadas do novo pagamento

O calendário do Bolsa Família 2023 já começou a operar, com a rodada de pagamentos do mês de março. As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês e serão depositadas até de dezembro desse ano. O benefício tem mudanças, então veja as datas e as novidades.

Calendário bolsa família 2023

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário.

Março

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 20 de março - segunda

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 21 de março - terça

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 22 de março - quarta

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 23 de março - quinta

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 24 de março - sexta

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 27 de março - segunda

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 28 de março - terça

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 29 de março - quarta

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 30 de março - quinta

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 31 de março - sexta

Abril

NIS com final 1: 14 de Abril

NIS com final 2: 17 de Abril

NIS com final 3: 18 de Abril

NIS com final 4: 19 de Abril

NIS com final 5: 20 de Abril

NIS com final 6: 24 de Abril

NIS com final 7: 25 de Abril

NIS com final 8: 26 de Abril

NIS com final 9: 27 de Abril

NIS com final 0: 28 de Abril

Maio - Calendário bolsa família 2023

NIS com final 1: 18 de Maio

NIS com final 2: 19 de Maio

NIS com final 3: 22 de Maio

NIS com final 4: 23 de Maio

NIS com final 5: 26 de Maio

NIS com final 6: 27 de Maio

NIS com final 7: 28 de Maio

NIS com final 8: 29 de Maio

NIS com final 9: 30 de Maio

NIS com final 0: 31 de Maio

Junho

NIS com final 1: 19 de Junho

NIS com final 2: 20 de Junho

NIS com final 3: 21 de Junho

NIS com final 4: 22 de Junho

NIS com final 5: 23 de Junho

NIS com final 6: 26 de Junho

NIS com final 7: 27 de Junho

NIS com final 8: 28 de Junho

NIS com final 9: 29 de Junho

NIS com final 0: 30 de Junho

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2022

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

Consulta do pagamento do Bolsa Família

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Outra boa notícia é que existe alternativa para consultar o Bolsa Família pelos telefones 111 ou por meio do 0800-7260207.

Qual o valor do benefício de distribuição de renda?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 e os beneficiários têm direito ao pagamento do adicional de R$ 150 por famílias com crianças com idade até 6 anos. O valor médio desse ano é de R$ 714.

As 21 milhões de famílias inscritas no programa receberão já em março o bônus de R$ 150 por cada filho. Contudo, o adicional para jovens entre 7 e 18 anos e para gestantes ficará somente para junho.

A partir de junho, o governo começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.