Telefone do Bolsa Família: como acionar a central do programa

Beneficiários do Bolsa Família, bem como cidadãos interessados em integrar o programa, podem tirar dúvidas sobre o benefício social através de ligação telefônica. Isso é possível a partir de uma central do Ministério da Cidadania e também por atendimento da Caixa Econômica Federal. Para ligar para o telefone do Bolsa Família, é recomendado ter em mãos o número do NIS, em caso de ser necessária a identificação.

Qual o número da Central do Bolsa Família?

Para esclarecer dúvidas acerca do Bolsa Família por meio de ligação telefônica, o cidadão pode ligar para o número: 0800 707 2003.

Trata-se da Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), através dela é possível obter informações sobre os programas do ministério, incluindo o Bolsa Família.

Dessa forma, para tratar desse programa de transferência de renda ao ligar para a Central de Relacionamento, o usuário deve digitar “1” para serviço ao cidadão. E depois, digitar novamente “1” para o Programa Bolsa Família.

Como ligar para o telefone do Bolsa Família?

É possível ligar para o telefone do Bolsa Família, de número 0800 707 2003, todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, o horário para atendimento é das 7h às 19h. Ao passo que, aos fins de semana, é possível ligar entre 10h e 16h.

Além disso, a ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. Através dessa central, o cidadão consegue consultar a liberação de seu benefício e verificar itens sobre o descumprimento das condicionalidades do programa, por exemplo.

Antes de ligar, é importante ter o Número de Inscrição Social (NIS) em mãos. O qual, pode ser visto no cartão do programa e também através de consulta no site ou aplicativo Meu CadÚnico.

Nota-se ainda que há outras opções de telefone do Bolsa Família, para assuntos específicos do programa. Um deles é o Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número 0800 726 02 07. Através desse atendimento, a família que foi selecionada para o programa e ainda não recebeu o Cartão Bolsa Família, pode fazer uma consulta sobre a situação.

Neste caso, a ligação para falar com a atendente pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. Bem como aos sábados, das 10h às 16h. Já a consulta eletrônica fica disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Pode-se ligar de telefone fixo ou celular.

Esse mesmo canal pode ser usado para consultar se o benefício está disponível para saque, solicitar segunda via do cartão do programa e cadastrar ou recadastrar a senha do mesmo.

Como entrar em contato com o CRAS?

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) são importantes pontos para o beneficiário do Bolsa Família. Neles, cidadãos podem realizar a inscrição no Cadastro Único, receber orientações sobre os benefícios sociais, além de ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social. As unidades são mantidas pela prefeitura e pelo governo federal.

Em situações de dúvidas, reclamações ou sugestões, pode-se entrar em contato com o CRAS pelo número de telefone 121. Nota-se que a ligação é gratuita, e pode ser feita de celular e telefone fixo.

Para a ida ao CRAS, o cidadão pode encontrar a unidade mais próxima de sua residência através do site dos Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda para famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Entre os objetivos estão a superação da pobreza, acesso à educação e saúde, e o direito à alimentação.

Podem fazer parte do programa, todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 por mês. Bem como, as famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 por mês, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

O valor do pagamento mensal varia de acordo com a composição e renda da família. Nesse sentido, a origem dos recursos para pagamento é da União, ao passo que o Ministério da Cidadania atua como intermediário. Já a Caixa Econômica Federal tem o papel de agente operador do programa.

Como participar do programa?

Para participar do programa, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único, sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias de baixa renda. Esse cadastro pode ser realizado no CRAS. Para isso, um dos membros, que será o responsável familiar, deve participar da entrevista de cadastro e apresentar documentos pessoais dos demais integrantes.

Por fim, a seleção das famílias é feita de modo automático, por meio de um sistema automatizado. A inclusão de novos beneficiários leva em consideração o número de grupos já atendidos do município e o limite orçamentário previsto para o programa.

