Tabela do Auxílio Brasil 2022: pagamento de junho cai a partir do dia 17

O Governo Federal anunciou que iniciará o pagamento da parcela de junho do Auxílio Brasil a partir da segunda quinzena do mês. O crédito do benefício será realizado de acordo com o número final do NIS das famílias cadastradas no programa. Para quem tem dúvida sobre quando o dinheiro está disponível para saque ou crédito em conta bancária, é possível consultar a tabela do Auxílio Brasil 2022 e conferir as datas.

Tabela do Auxílio Brasil 2022 e pagamentos de junho

Assim como nos meses anteriores, o calendário de pagamento segue a ordem do número final do NIS. Dessa forma, o benefício começará a ser creditado no dia 17 de junho e os pagamentos se estendem até o último dia do mês. Veja a Tabela do Auxílio Brasil 2022:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 17 de junho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de junho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de junho;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de junho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de junho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 24 de junho;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de junho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de junho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de junho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de junho.

Segundo o Governo Federal, as parcelas mensais do Auxílio Brasil ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Para conferir se já recebeu, o beneficiário pode acessar o aplicativo Auxílio Brasil, disponível para celulares com sistema Android ou iOS, e solicitar o extrato de pagamento.

Também é possível verificar o status de pagamento por meio dos canais oficias. O primeiro deles está disponível pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, que reúne informações sobre o benefício. A consulta também está disponível por meio do telefone 111, que direciona o beneficiário para o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal. Nesse número o cidadão também encontra informações sobre o cartão e o saque do benefício.

Auxílio Brasil 2022 de junho e Vale Gás

No mês de junho, além da parcela de no mínimo R$ 400, cerca de 5 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil também serão beneficiadas com o pagamento do Vale Gás nacional. O valor extra, pago a cada dois meses, é uma média de 50% do custo do botijão GLP de 13 kgs no país. Para junho, o Governo Federal ainda não divulgou quanto será destinado para cada família.

No entanto, a expectativa é que sejam pagos cerca de R$ 55 para os beneficiários. Em fevereiro, o Vale Gás nacional foi liberado no valor de R$ 50, já no pagamento seguinte, realizado em abril, foram pagos R$ 51. Para consultar se terá direito ao Vale Gás em junho, o cidadão pode utilizar no aplicativo Auxílio Brasil, o Atendimento Caixa, disponível pelo telefone 111 ou o Ministério da Cidadania no número 121.

