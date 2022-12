Como saber se vou receber o PIS 2023?

A partir do dia 15 de fevereiro de 2023, o governo vai pagar o PIS referente ao ano de 2021. O Programa de Integração Social é destinado aos trabalhadores do setor privado e quem tem direito ao PIS 2023 pode receber até um salário-mínimo. Mas é preciso seguir algumas regras para receber.

Como consultar o PIS 2023?

Milhares de brasileiros que trabalharam na rede privada em 2021 têm direito a receber o PIS 2023. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador deve verificar se se encaixa nos seguintes critérios:

- Está cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

- Recebeu até dois salários-mínimos por mês no ano de 2021;

- Trabalhou pelo menos 30 dias diretos com carteira assinada em 2021;

- Foi informado corretamente pelo empregador no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), no eSocial – plataforma do governo federal na qual o empregador deve atualizar as informações dos funcionários.

Quem se encaixa nesses requisitos, portanto, tem direito ao PIS 2023.

Como fazer a consulta do PIS 2023?

Pela internet – Para fazer a consulta do PIS 2023, o trabalhador não precisa sair de casa. Na plataforma gov.br , na Carteira de Trabalho Digital e no app Caixa Tem, disponível para Android e iOs, o trabalhador consegue saber se vai receber o abono. É preciso ter uma conta gov.br, mas o cadastro pode ser feito na hora.

Por telefone – A consulta do PIS 2023 também pode ser feita por telefone. A primeira opção é pelo atendimento da Caixa – o número é 0800-726-0207. A outra forma de consultar por telefone é no atendimento da Previdência Social, número 135. Nos dois casos, é preciso informar op CPF do trabalhador.

Presencialmente – Os trabalhadores da rede privada que trabalharam em 2021 e agora poderão receber o PIS referente àquele ano também podem fazer a consulta presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Quando o abono vai ser pago?

O início dos pagamentos do PIS 2023 está previsto para o dia 15 de fevereiro e é definido pelo mês de aniversário do cidadão. Dessa forma, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe primeiro e assim por diante. O calendário prevê que os abonos salariais a trabalhadores da rede privada sejam repassados até o dia 17 de julho.

Confira como vai ficar o calendário do PIS 2023 com a aprovação do Codefat:

Quem nasceu em janeiro recebe a partir de 15/02/2023;

Quem nasceu em fevereiro recebe a partir de 15/02/2023;

Quem nasceu em março recebe a partir de15/03/2023;

Quem nasceu em abril recebe a partir de 15/03/2023;

Quem nasceu em maio recebe a partir de 17/04/2023;

Quem nasceu em junho recebe a partir de 17/04/2023;

Quem nasceu em julho recebe a partir de 15/05/2023;

Quem nasceu em agosto recebe a partir de 15/05/2023;

Quem nasceu em setembro recebe a partir de 15/06/2023;

Quem nasceu em outubro recebe a partir de 15/06/2023;

Quem nasceu em novembro recebe a partir de 17/07/2023;

Quem nasceu em dezembro recebe a partir de 17/07/2023.

Embora o PIS 2023 tenha uma data definida para começar a ser pago, o trabalhador da rede privada pode sacar o valor até o dia 28 de dezembro. Depois disso, ele perde o direito ao abono.

Qual o valor do PIS 2023?

O valor do PIS 2023 varia de acordo com o tempo trabalhado em 2021. Para calcular, é preciso levar em conta os meses trabalhados e o valor do salário-mínimo vigente no ano de liberação do abono. Isso significa que, se o novo mínimo for de R$ 1.320, como sugeriu a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quem trabalhou o ano de 2021 inteiro vai receber esse valor.

Veja como ficam os valores do PIS 2023 de acordo com o tempo de trabalho:

1 mês– R$ 108;

2 meses– R$ 216;

3 meses – R$ 324;

4 meses – R$ 432;

5 meses – R$ 540;

6 meses – R$ 648;

7 meses – R$ 756;

8 meses – R$ 864;

9 meses – R$ 972;

10 meses – R$ 1.080;

11 meses – R$ 1.188;

12 meses – R$ 1.302.

Como sacar?

O saque pode ser feito pelo app do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou do Caixa Tem, que estão disponíveis gratuitamente nas lojas de aplicativos Android e iOS. Para isso, basta se cadastrar e informar uma conta bancária. Já quem prefere fazer o saque presencialmente pode ir até uma Casa Lotérica ou agência da Caixa com o Cartão Social.

Em caso de falecimento do trabalhador, é preciso acessar o app do FGTS, em “Meus Saques” e em “Outras Situações de Saque”. Na opção “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”, é preciso confirmar a condição do falecido por meio de documentos.

