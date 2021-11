Como saber situação no Cadastro único; consulta está liberada

O Cadastro Único (CadÚnico) é a forma de acesso a muitos benefícios do governo. Para participar do Bolsa Família, por exemplo, era precisa ter se inscrever. Com a transição para o Auxílio Brasil, muitas pessoas ficaram em dúvida sobre a base dados. Veja como saber situação no Cadastro Único.

Como saber situação no Cadastro Único?

Pessoas inscritas no CadÚnico e que recebem benefícios sociais precisam ter atenção para manter os dados em dia e, assim, garantir os repasses. O processo para saber situação no Cadastro Único é fácil e pode ser feito por:

Site;

Telefone;

Aplicativo MeuCadÚnico, disponível para Android e iOS;

Presencialmente.

O site Meu CadÚnico permite a consulta online. É preciso informar nome completo do beneficiário, data de nascimento, nome da mãe, estado e município. Depois, basta selecionar a opção “não sou um robô” e saber situação no Cadastro Único.

Caso a pessoa não tenha um cadastro ativo, uma mensagem vai informar que ela não foi localizada. É importante lembrar que quem fez o cadastro a menos de 45 dias não irá aparecer na base de dados. Ou seja, é preciso esperar esse prazo para assegurar a presença no CadÚnico.

Já quem for saber situação no Cadastro Único e constar no sistema, vai ver uma tabela com Número de Identificação Social (NIS), nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe, município e a Unidade da Federação (UF) de cadastramento. Após a consulta, é só imprimir o comprovante.

Consulta por telefone: pessoas que preferirem fazer a consulta por telefone devem ligar para 0800 707 2003. A ligação é gratuita e a central de atendimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h; aos finais de semana e feriados é possível contatá-la das 10h às 16h.

Consulta presencialmente: neste caso, basta ir à Prefeitura, postos de cadastramento ou Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

