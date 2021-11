Como sacar o Auxílio Brasil? Benefício tem 3 formas de saque

A Caixa Econômica Federal liberou o saque do Auxílio Brasil 2021. Podem retirar o dinheiro em novembro e dezembro aqueles que já eram beneficiários do Bolsa Família. Há três opções de saque do Auxílio Brasil: cartão do Bolsa Família, Caixa Tem e pelo Pix. Veja como retirar o dinheiro.

Saque do Auxílio Brasil pelo do cartão Bolsa Família

A primeira opção para sacar o Auxílio Brasil é através do cartão do Bolsa Família, visto que o novo programa ainda não possui um cartão específico. A forma mais simples é ir até uma casa lotérica e durante o atendimento, basta informar ao atendente a quantia que deseja sacar.

Depois, confirme a transação com a senha já cadastrada. Para aqueles que preferirem fazer esse procedimento nos caixas eletrônicos, basta inserir o cartão e informar a senha. Depois, digite a quantia e aguarde o processamento da solicitação. Feito isso, finalize a solicitação.

Saque do benefício utilizando o Caixa Tem

O beneficiário também pode utilizar o Caixa Tem para sacar o Auxílio Brasil. Para isso, é necessário instalar o app em seu celular e, depois, acessar com seu CPF e senha. Depois, siga o passo a passo:

procure pela opção “saque sem cartão”

clique em gerar o código

informe o valor que deseja sacar

anote seu código

vá até a lotérica ou caixa eletrônico e informe o código

Para quem escolher fazer o saque sem cartão utilizando o terminal de autoatendimento da Caixa, é necessário digitar o código gerado no Caixa Tem e clicar em “confirmar”. Depois, é necessário informar o valor desejado para finalizar a solicitação.

O aplicativo também oferece outros serviços, como por exemplo, a possibilidade de pagar boletos, contas de água, luz ou realizar transferências através do Pix, além de pagamentos através do cartão de débito virtual.

Como sacar o Auxílio Brasil na Caixa Econômica Federal?

Os cidadãos também podem fazer o saque do dinheiro do Auxílio Brasil nas agências da Caixa Econômica Federal. Assim, pode ser utilizado o cartão do Bolsa Família ou o saque sem cartão, basta ter em mãos um documento de identificação.

Para atender os beneficiários, a Caixa informou que a partir de amanhã, dia 23, as agências voltarão a atender em horário normal, ou seja, no mesmo horário que era praticado antes da pandemia.

Atualmente, são mais de 4.200 pontos de atendimento da Caixa Econômica espalhados por todo o Brasil, assim, a orientação é buscar informações sobre os horários regulares de abertura e fechamento de cada região. Isso porque os horários variam conforme a legislação municipal de cada localidade.

Transferência e saque através do Pix

Agora que sabemos como sacar o Auxílio Brasil, saiba que também é possível transferir o dinheiro para outra conta utilizando o Pix. Depois, é só fazer a retirada como de costume. Mas nesse caso, é necessário fazer o seguinte procedimento:

>> acesse o Caixa Tem;

>> procure pela opção Pix na tela principal;

>> clique em “Pagar”;

>> escolha a chave pix;

>> informe a chave que pode ser um número de telefone, CPF/CNPJ, e-mail ou chave aleatória;

>> registre o valor;

>> digite a senha para confirmar a transação;

Após esse processo, o dinheiro é enviado imediatamente para a conta informada e pode ser sacado pelo beneficiário, utilizando o cartão da instituição na referida agência financeira ou nos caixas 24h.

Quando posso sacar o Auxílio Brasil?

Diferentemente do Auxílio Emergencial, o dinheiro do Auxílio Brasil pode ser sacado no mesmo dia do depósito. Por isso, os beneficiários devem ficar atentos às datas de liberação do benefício, que acontece de acordo com o calendário regular do programa Bolsa Família.

Essas datas podem ser conferidas através dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, onde também estão disponíveis outras informações do novo programa. Então, para saber quando sacar o Auxílio Brasil.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda, destinado às famílias que se encontrem em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O programa encerrou o Bolsa Família.

O programa foi estabelecido pela Medida Provisória nº 1.061 de 9 de agosto de 2021, e tem objetivo de promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a articulação de políticas voltadas aos beneficiários, com vistas à superação das vulnerabilidades sociais das famílias.

