Confira como consultar o Bolsa Família pelo CPF

Cidadãos podem fazer uma consulta online relacionada ao programa do Bolsa Família, para verificar, por exemplo, o seu saldo e os valores liberados. Bem como para verificar se a família em questão foi selecionada para receber o benefício. Sendo assim, para consultar o Bolsa Família pelo CPF é preciso acessar um sistema da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo de como consultar Bolsa Família pelo CPF

Então, para consultar o Bolsa Família pelo CPF o cidadão deve acessar a Consulta Pública Bolsa Família, sistema da Caixa Econômica Federal. Ao entrar no site se encontrará as seguintes opções de consulta ao benefício:

Consulta benefícios por Estado;

Consulta benefícios por município;

Consulta benefícios por família.

Para consultar com o CPF, o usuário deve escolher a terceira opção, a de “Consulta benefícios por família”.

Na próxima página, o usuário deve inserir o número do CPF do Responsável Familiar. Também é possível colocar o Número de Identificação Social (NIS), que é encontrado no cartão do Bolsa Família.

Nota-se que o Responsável Familiar é a pessoa da família na qual está vinculada a inscrição do Cadastro Único, base de dados de família de baixa renda que é usado como referência para inclusão de beneficiários do Bolsa Família.

Depois de colocar o número do CPF, o nome completo do responsável deve aparecer no campo de baixo. Dessa forma, ao clicar no nome será aberta uma nova página. Nesta tela o cidadão conclui a sua consulta ao Bolsa Família pelo CPF, e conseguirá verificar dados sobre o recebimento do benefício, bem como o saldo e valores já sacados.

Como saber se o Bolsa Família foi aprovado pelo CPF?

Por meio do mesmo passo a passo descrito anteriormente, o cidadão consegue verificar se foi ao não aprovado para receber os pagamentos do Bolsa Família. Sendo assim, ao entrar na página final da consulta será possível visualizar informações sobre a família, a cidade em que está localizada e se o Bolsa Família foi aprovado e está liberado.

Nota-se que não há inscrição direta para o programa Bolsa Família. Para fazer parte dele é necessário estar no CadÚnico e atender aos critérios do programa. Neste caso, a inscrição pode ser feita em Centros de Referência da Assistência Social (Cras). É preciso que uma pessoa responsável pelo grupo responda as perguntas da inscrição. Ela deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter no mínimo 16 anos.

No Cadastro Único são inseridas famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa até 3 salários mínimos de renda mensal ​tota​l. Já a participação no Bolsa Família, depende de quantas famílias já foram atendidas no município e do limite de orçamento do governo federal.

Quem pode participar do programa?

Além de saber como consultar o Bolsa Família pelo CPF, é importante entender também quais são os critérios para participação do programa. Podem receber os pagamentos mensais às famílias extremamente pobres, que são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Bem como as famílias pobres, que são as que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa. Essas últimas também precisam ter em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

No momento de seleção para o Bolsa Família, os seguintes grupos identificados no Cadastro Único recebem prioridades:

Em situação de trabalho infantil;

Integrantes libertos de situação próxima a trabalho escravo;

Quilombolas;

Indígenas;

Catadores de materiais recicláveis.

Nota-se que se trata de um programa de transferência direta de renda, com acompanhamento nas áreas de saúde e educação, para com as crianças, os adolescentes e as mulheres grávidas.

