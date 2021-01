Confira o reajuste das alíquotas do eSocial para Simples Doméstico

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para este ano, as alíquotas previdenciárias e limites salariais de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para emissão da guia de pagamento do Simples Doméstico já foram reajustadas. Dessa maneira, começam a valer na folha de janeiro.

O reajuste também afeta outros benefícios do INSS além da alíquota do Simples Doméstico. De acordo com a Receita Federal, a cota de salário-família passou a ser de R$ 51,27, a ser paga aos segurados com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25.

Alíquotas do Simples Doméstico

As alíquotas são definidas conforme o salário de contribuição.

Até R$ 1.100 — 7,5%;

De R$ 1.100 até R$ 2.203,48 — 9%;

De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 — 12%;

De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 — 14%.

Como pagar o Simples Doméstico no eSocial?

A emissão de pagamento do Simples Doméstico, empregador e empregados devem estar cadastrados no sistema do eSocial. Confira como realizar o pagamento:

Acesse o sistema do eSocial; Clique na opção “Folha/Recebimentos e Pagamentos”; Selecione a opção “Dados de Folha/Recebimentos e Pagamentos” e selecione o mês desejado; Preencha o valor da remuneração mensal e adicione verbas extras em “adicionar outros vencimentos/pagamentos”; Informe manualmente o valor total de cada pagamento, em reais, e informe a data, salvando os dados em rascunho; Clique em “Concluir Pagamentos” e finalize o procedimento em “Encerrar Pagamentos”.

Como pagar o DAE com o Pix?

Empregadores podem usar o Pix para pagar a Guia do Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE), em qualquer dia da semana, horário e em banco habilitado pelo sistema de pagamento instantâneo. Para o pagamento, deve haver a emissão do DAE pelo empregador doméstico diretamente no sistema ou pelo aplicativo do eSocial. Assim, ao emitir o documento, será gerado automaticamente um QR Code na guia de pagamento. Com ele, o empregador pode efetuar o pagamento pelo Pix.

