Confira os últimos pagamentos do auxílio emergencial

Nessa semana ocorrem os últimos pagamentos do auxílio emergencial. Na segunda e na terça-feira, dias 28 e 29, os nascidos em novembro e dezembro recebem o depósito final em poupança social digital da Caixa. Nota-se ainda que as datas para liberação de saques e transferências seguem até 27 de janeiro de 2021.

Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Para os beneficiários do Bolsa Família, o calendário do auxílio emergencial teve fim no dia 23 de dezembro. Esse grupo recebeu os pagamentos nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS).

Pagamento do benefício na segunda-feira

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na segunda-feira (28), beneficiários que fazem aniversário em novembro recebem seu último pagamento do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro em conta digital para cerca de R$ 3,5 milhões de pessoas. Esse pagamento faz parte do ciclo 6 e é válido para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Além disso, a liberação para saques e transferências dessa parcela e da parcela recebida no ciclo 5 ocorre no dia 25 de janeiro.

Último pagamento do auxílio emergencial ocorre na terça-feira

Em seguida, na terça-feira (29) os beneficiários que fazem aniversário em dezembro recebem a parcela final do benefício. Trata-se do último pagamento do auxílio emergencial, marcando o fim do benefício caso ele não seja prorrogado.

Sendo assim, nesse dia a Caixa deposita os R$ 600 ou R$ 300 em conta digital para cerca de R$ 3,5 milhões de cidadãos. Ao passo que, a liberação para saques e transferências dessa parcela e da parcela recebida no ciclo 5 ocorre no dia 27 de janeiro.

Calendário de saques e transferências

Apesar dos últimos pagamentos do auxílio emergencial ocorrerem em 2020, a liberação para saques e transferências dos valores recebidos segue até janeiro do ano que vem. Esse calendário final vale para as parcelas adquiridas nos ciclos 5 e 6.

No dia 19 de dezembro, os nascidos em janeiro e fevereiro tiveram essa liberação. Ao passo que, os demais beneficiários serão liberados no próximo mês. Veja as datas:

04 de janeiro: nascidos em março

06 de janeiro: nascidos em abril

11 de janeiro: nascidos em maio

13 de janeiro: nascidos em junho

15 de janeiro: nascidos em julho

18 de janeiro: nascidos em agosto

20 de janeiro: nascidos em setembro

22 de janeiro: nascidos em outubro

25 de janeiro: nascidos em novembro

27 de janeiro: nascidos em dezembro

Leia também: