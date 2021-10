Confira qual o valor do PIS/PASEP 2022 e como será o pagamento

Diante das mudanças no pagamento do PIS/PASEP, cresce a expectativa entre os beneficiários em saber como o abono será pago. Por conta disso, uma das principais dúvidas dos trabalhadores é sobre qual o valor do PIS/PASEP 2022.

Além disso, muitos também esperam receber os dois anos do abono, visto que o pagamento referente ao ano-base 2020 que deveria ter começado em julho deste ano, foi adiado para o próximo ano. Então, veja a seguir quanto você poderá receber.

Quando vai ser pago o abono salarial em 2022?

O governo federal juntamente com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), decidiram alterar o calendário de pagamento do PIS/PASEP para poder custear o Benefício de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), pago este ano aos trabalhadores devido à pandemia. Com isso, o pagamento do PIS/PASEP referente ao ano-base 2020 foi adiado.

O novo calendário PIS/Pasep 2021 ainda não foi divulgado, mas para regulamentar essa mudança foi estabelecida a Resolução nº. 896/2021 que determina que as datas estarão disponíveis em janeiro de 2022. Elas serão amplamente divulgadas pela Caixa Econômica Federal, que é responsável pela gestão dos pagamentos do PIS aos trabalhadores que atuam em empresas privadas.

No caso do PASEP, quem também fará o anúncio das datas é o Banco do Brasil que faz o pagamento aos servidores públicos. Mas a expectativa é de que o pagamento seja realizado a partir de fevereiro de 2022 e se estenda até o mês de dezembro para todos os trabalhadores.

Como calcular o valor do PIS/PASEP?

Para saber qual o valor do PIS/PASEP 2022, o trabalhador pode fazer o cálculo a partir de algumas informações importantes. Dentre elas, está o piso salarial nacional vigente na data do pagamento do abono, sendo assim, o valor a ser recebido pelos trabalhadores costuma mudar anualmente.

Outro fator que altera o valor recebido é a quantidade de meses que o cidadão trabalhou durante o ano. Desta forma é necessário estar atento à seguinte regra: quem trabalhou o ano todo terá direito de receber um salário mínimo, mas os trabalhadores que possuem um período menor, receberão o abono de forma proporcional.

Por exemplo, quem trabalhou 30 dias no ano base vai ter direito a 1/12 do salário mínimo. Aqueles que trabalharam por dois meses recebem 2/12 de um salário mínimo e, assim, sucessivamente. Então, para calcular o valor do PIS/PASEP você deverá pegar o valor do ano-base e multiplicar pelo período trabalhado. Esse cálculo vale para quem trabalhou nos anos 2020 e 2021.

Qual será o valor do PIS/PASEP 2022?

O valor do PIS/PASEP 2022 a ser pago aos trabalhadores leva em consideração a nova previsão do governo federal para o salário-mínimo a ser pago no próximo ano, que é de R$ 1.192. O aumento foi feito por causa da alta na inflação e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Portanto, se esta previsão se tornar oficial o valor do PIS/Pasep 2022 pode variar entre R$99,33 até R$ 1.192. Para saber quanto você poderá receber, veja abaixo quais são as quantias conforme o período trabalhado:

1 mês: R$ 99,33

2 meses: R$ 198,66

3 meses: R$ 298,00

4 meses: R$ 397,33

5 meses: R$ 496,33

6 meses: R$ 596,00

7 meses: R$ 695,33

8 meses: R$ 794,66

9 meses: R$ 894,00

10 meses: R$ 999,33

11 meses: R$ 1.092,66

12 meses: R$ 1.192,00

Mas atenção: essa estimativa é voltada para o pagamento do PIS/PASEP ano-base 2021. Quanto ao pagamento que deveria ter ocorrido neste ano, originalmente os trabalhadores que têm o direito ao abono 2020 deveriam receber o PIS/Pasep com base no salário mínimo atual que é de R$1.100. Neste caso, as quantias que podem ser recebidas pelos trabalhadores variam entre R$92 e R$1.100.

O governo federal ainda não estabeleceu qual será o salário base utilizado para o cálculo. Mas como esse benefício ainda não foi pago, existe a possibilidade de que esse abono passe pela nova correção do salário-mínimo que acontecerá em 2022. Mas o valor exato somente será divulgado em janeiro, que é quando o governo estabelece qual será o novo piso nacional do ano.

Vai ser pago 2 PIS/PASEP em 2022?

Com o adiamento do PIS/PASEP 2021, os trabalhadores querem saber se poderão receber os dois pagamentos no próximo ano, o que aumentará ainda mais o valor total do PIS/PASEP 2022. Mas é importante ressaltar que a situação do abono ainda depende das deliberações futuras do CODEFAT, que é responsável por estabelecer o período de vigência de cada calendário do abono.

Assim, é preciso esclarecer que apesar da projeção do benefício ser pago em conjunto não há uma confirmação do governo. Mas se isso se confirmar, os trabalhadores que exerceram atividade de carteira assinada durante 2020 e 2021 poderão receber até dois salários mínimos.

Quem tem direito ao PIS 2022?

É importante ressaltar que mesmo diante das mudanças no PIS/PASEP, as regras que garantem o recebimento do abono salarial não foram alteradas. Portanto, os trabalhadores interessados em receber o abono devem verificar se atendem aos seguintes requisitos:

estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica por pelo menos 30 dias, podendo ser consecutivos ou não, no ano-base;

ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial;

Para confirmar se possui direito ao benefício, o trabalhador pode fazer uma consulta por meio do site da Caixa Econômica Federal no endereço www.caixa.gov.br e através do aplicativo Caixa Trabalhador. Para isso, tenha em mãos os documentos pessoais e se cadastre na plataforma.

Por sua vez, os servidores públicos devem acompanhar a liberação do pagamento do PASEP por meio dos canais virtuais de comunicação do Banco do Brasil, além dos telefones: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 800 729 0001 (demais cidades).

