Comprovante do PIS/Pasep: saiba como encontrar seus números

Podem solicitar um comprovante de inscrição do PIS/Pasep, NIS ou NIT. Entretanto, o pedido pode gerar algumas confusões já que não se encontra o documento de comprovante de inscrição. Dessa forma, para comprovar a inscrição basta ter o número em mãos em um documento. O número do Pasep, por exemplo, pode ser visto na carteira de trabalho. Já o NIS ou PIS também não possui documento que comprova o cadastramento, e o número é retornado via conectividade social ao responsável pelo cadastramento. Por isso, confira onde você pode encontrar os números desses documentos que irão comprovar a sua inscrição:

Como consultar o número do NIS/PIS

Para aqueles que precisam do número para comprovar a inscrição do PIS/Pasep, a ferramenta Meu INSS é responsável por centralizar diversos serviços. Entre eles, então, está a consulta do PIS através do número de CPF e conferir o tempo de contribuição. Para isso:

Em primeiro lugar, acesse o portal Meu INSS; Clique em Entrar (no canto superior direito); Selecione Crie sua Conta; Então, preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, e-mail, celular); Clique em Continuar; Anote a senha que o sistema vai criar para você; Informe, portanto, seu CPF e a senha; Faça o login e altere a senha para uma de sua preferência; Acesse novamente, desta vez com a sua senha.

Você encontrará as informações de usuário no canto superior direito, com seu nome, CPF e o NIT/PIS. Além disso, a consulta também pode ser feita na Carteira de Trabalho. O número do PIS e do NIS (também chamado NIT) são o mesmo, a diferença é que são gerados em duas bases de dados diferentes. Enquanto o PIS é gerado no primeiro emprego do trabalhador, o NIS é gerado por uma base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), que reúne dados de quem recebe benefícios sociais.

Consultar número do NIS/PIS ou Pasep pelo site do CNIS

Portanto, outra forma de conseguir os números é pelo site do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Veja o passo a passo:

Acesse o site do CNIS; Escolha o item “Cidadão”; No canto superior, à esquerda, clique em “Inscrição”; Escolha a opção “Filiado”; Preencha os campos com suas informações pessoais; Após clicar em continuar, aparecerá uma faixa vermelha com o seu NIT. Esse é o seu número do PIS ou do Pasep.

Dessa maneira, caso seja necessário, a Caixa afirma que a segunda via pode ser solicitada a qualquer momento nas agências, mediante a apresentação de documento de identificação do trabalhador.

Quais documentos constam e comprovam o número do NIS, NIT ou PIS/Pasep?

CadÚnico: beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, e usuário do aplicativo Cadastro Único ou site (meucadunico.cidadania.gov.br), e descobrir o número do seu NIS usando só o seu CPF e outros dados pessoais para conferência.

Cartão Cidadão: o número do NIS está na parte frontal do Cartão Cidadão. Assim, note que a sequência numérica do NIS não inclui os dois dígitos do cartão no final (mais afastados).

Carteira de Trabalho: o número é a primeira que está disponível no topo da página inicial (que tem a foto). Nas versões antigas do documento impresso, geralmente, essa informação ficava em um cartão anexo à carteira de trabalho. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também pode ser feita e consultada pela internet, usando os aplicativos oficiais ou pelo link servicos.mte.gov.br.

Extrato do FGTS: assim como a Carteira de Trabalho Digital, é possível descobrir o número do NIS/PIS apenas com o CPF em mãos, mesmo sem a sua CTPS.

