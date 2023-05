Consulta do 13º antecipado do INSS só será liberada sábado

O INSS anunciou que a consulta aos valores da primeira parcela do 13º antecipado será liberada sábado, 21 de maio, ara todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Veja abaixo como consultar.

Consultar primeira parcela do 13º antecipado

A partir de sábado, 21, os beneficiários do INSS poderão consultar o extrato de pagamentos do 13º antecipado, que vai de maio a junho, conforme o número do benefício.

Para saber o dia que a pessoa vai receber, acesse www.meu.inss.gov.br e faça o login. Na página inicial, clique em Extrato de Pagamento. Vai surgir então os valores que serão pagos na primeira e segunda parcela, lembrando que o último depósito tem desconto.

Por fim, o segurado poderá consultar: o valor do benefício (código 101), o valor total do 13º salário (código 104), adiantamento do 13º de competências anteriores (323, a primeira parcela), empréstimo consignado, se houver, arredondamentos necessários, agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor estará disponível.

Datas de pagamento do décimo terceiro do INSS

Conforme calendário divulgado pelo Ministério da Economia, os beneficiários que recebem um salário mínimo, os pagamentos começam dia 25 de maio e vão até 7 de julho.

Final 1 – 25 de maio e 26 de junho

Final 2 – 26 de maio e 27 de junho

Final 3 – 29 de maio e 28 de junho

Final 4 – 30 de maio e 29 de junho

Final 5 – 31 de maio e 30 de junho

Final 6 – 1 de junho e 3 de julho

Final 7 – 2 de junho e 4 de julho

Final 8 – 5 de junho e 5 de julho

Final 9 – 6 de junho e 6 de julho

Final 0 – 7 de junho e 7 de julho

As datas do pagamento são diferentes para quem recebe mais que um salário mínimo. Para este grupo, o depósito da antecipação do 13º salário seguirá o seguinte ordem:

Finais 1 e 6 – recebem 1 de junho e 3 de julho

Finais 2 e 7 – recebem 2 de junho e 4 de julho

Finais 3 e 8 – recebem 5 de junho e 5 de julho

Finais 4 e 9 – recebem 6 de junho e 6 de julho

Finais 5 e 0 – recebem 7 de junho e 7 de julho

Qual o valor do décimo terceiro?

A primeira parcela do pagamento do 13º antecipado do INSS 2023 terá o valor de 50% do benefício mensal. Já a segunda será a diferença entre essa quantia já paga e o valor total do abono. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320.

De modo geral, o bônus tem o valor do benefício mensal ao somar as duas parcelas, mas quem ganha acima de um salário mínimo recebe desconto do imposto de renda na segunda parte.

Para quem recebe benefício com previsão de término antes do fim do ano, o valor do bônus será proporcional aos meses recebidos.

Quem tem direito ao 13º antecipado?

Tem direito ao pagamento antecipado do 13º INSS 2021 as pessoas que receberam algum benefício previdenciário nesse ano. Podendo ser: auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

No entanto, há pessoas que recebem benefícios do INSS mas não têm direito ao abono anual do órgão. Isso acontece quando o benefício é assistencial. É o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Estão nessa lista também o salário-família, amparo previdenciário do trabalhador rural, abono de permanência em serviço e auxílio-suplementar por acidente de trabalho.

Portanto, os beneficiários de BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada) não fazem jus ao recebimento de 13º salário.