Consulta do Vale Gás 2022: saiba como conferir o pagamento pelo CPF

Este novo pagamento será liberado para as famílias de baixa renda juntamente com a parcela do Auxílio Brasil

O pagamento do novo auxílio brasileiro para as famílias de baixa renda começa amanhã, dia 18. Por conta disso, os cidadãos já podem fazer a consulta vale gás pelo CPF 2022 para saber se foram considerados aptos à receber esse dinheiro.

Através disso também é possível acompanhar quando será liberada a primeira parcela do pagamento que, neste mês, vai beneficiar cerca de 5,4 milhões de famílias. Esses cidadãos poderão contar com a ajuda de R$ 52 para compra de gás de cozinha a cada dois meses, que é quando o pagamento deste auxílio será feito pelo Ministério da Cidadania.

Como saber se vou receber o vale gás 2022?

O vale gás será liberado para os beneficiários em conjunto com as quantias do Auxílio Brasil, segundo informou o governo federal. Sendo assim, o cidadão também pode fazer a consulta vale gás pelo CPF 2022 através do próprio aplicativo do programa brasileiro de distribuição de renda.

Para isso, é necessário instalar o sistema no celular e cadastrar os dados do responsável familiar. Aqueles que já fizeram esse cadastro devem apenas informar o CPF e a senha que tiver sido registrada.

Depois, entre no menu principal e busque pelo extrato de pagamento deste mês para conferir se o vale gás será depositado nesta semana ou possui o status “liberado” para que o pagamento aconteça ainda neste mês.

Outra forma de conferir esse pagamento é fazendo a consulta vale gás pelo CPF 2022 através do Caixa Tem, que é a plataforma criada pela Caixa Econômica Federal em 2020 para pagamentos de benefícios aos brasileiros. Assim, informe o CPF e a senha cadastrados no Caixa Tem e procure pelo extrato de pagamentos do benefício social para localizar informações sobre o vale gás.

Mas é importante ressaltar que neste caso a plataforma irá demonstrar apenas quando o dinheiro tiver sido depositado pela Caixa Econômica Federal. Para aqueles que não possuem acesso à internet, a consulta do vale gás pelo CPF 2022 está disponível por meio do Atendimento CAIXA através do telefone 111.

Assim, durante o atendimento informe que deseja fazer a consulta vale gás pelo CPF do beneficiário. Confirme outros dados que serão solicitados pelo atendente para saber se está entre os beneficiários do vale gás.

Como sacar o vale gás?

Agora que vimos como é simples fazer a consulta vale gás pelo CPF 2022, saiba que o saque do vale gás estará liberado para a partir da data de depósito, assim como o Auxílio Brasil. Diante disso, os cidadãos podem fazer a movimentação do dinheiro nas seguintes datas:

NIS com final 1 – 18 de janeiro;

NIS com final 2 – 19 de janeiro;

NIS com final 3 – 20 de janeiro;

NIS com final 4 – 21 de janeiro;

NIS com final 5 – 24 de janeiro;

NIS com final 6 – 25 de janeiro;

NIS com final 7 – 26 de janeiro;

NIS com final 8 – 27 de janeiro;

NIS com final 9 – 28 de janeiro;

NIS com final 0 – 31 de janeiro;

Para garantir que os cidadãos tenham acesso ao benefício e utilize de forma mais facilitada, estão disponíveis várias ferramentas no Caixa Tem, que oferece o pagamento de boletos e compras presenciais ou virtuais nos estabelecimentos credenciados.

Os cidadãos que já fizeram a consulta vale gás pelo CPF 2022 e estão aguardando o depósito para fazer transferências para outras contas utilizando o Pix ou quem deseja sacar a quantia, precisam utilizar a opção “saque sem cartão. Para isso, é preciso clicar em “gerar código para saque” e informar o valor que deseja retirar.

Para confirmar a solicitação, informe a senha do Caixa Tem e compareça em uma casa lotérica para finalização a transação. Isso é feito por meio da apresentação do código e de um documento de identificação com foto. Os cartões utilizados para o saque do Auxílio Brasil que estão sendo enviados aos beneficiários também podem ser utilizados para o recebimento do vale gás.

Quem optar por essa forma de saque do dinheiro deve ir até uma das agências da Caixa, nas casas lotéricas e também nos correspondentes bancários Caixa Aqui. Vale ressaltar que os beneficiários devem ficar atentos ao prazo de 120 dias para retirar o vale gás da conta poupança social digital. Depois desse período o dinheiro retornará para a União e não será possível fazer uma solicitação de pagamento.

