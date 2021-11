Dá para se cadastrar no Auxílio Brasil pela internet?

No próximo dia 17, o governo inicia o pagamento do novo Bolsa Família para as 14,6 milhões famílias que já recebiam o benefício. Até o final do ano, a expectativo do governo é chegar a 17 milhões de beneficiários. Saiba se é possível se cadastrar no Auxílio Brasil pela internet.

Como Se cadastrar no Auxílio Brasil pela internet?

Não é possível se cadastrar no Auxílio Brasil pela internet. A base de beneficiários do novo programa vai usar o Cadastro Único (CadÚnico) para conseguir viabilizar os repasses. Ou seja, além de atender aos requisitos do benefícios, é preciso ter um cadastro em dia no CadÚnico – o que só é possível presencialmente.

Para realizar a inscrição, é preciso que a pessoa vá até uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Além disso, você pode ir até à Prefeitura da sua cidade para se informar, porque em alguns municípios é preciso agendar o atendimento.

No CRAS, ocorre uma entrevista para conhecer o perfil socioeconômico da família e entender se ela enquadra-se nos requisitos do Auxílio Brasil. Isso pode levar cerca de 1 hora, então é necessário se planejar para não atrasar outros compromissos pessoais.

Entre os documentos necessários para fazer o CadÚnico, você deve levar CPF ou o título de eleitor. Carteira de trabalho, comprovantes de endereço (de preferência a conta de luz) e da matrícula escolar na educação básica das crianças e jovens de até 21 anos incompletos não são obrigatórios, mas ajudam. Também não é preciso que todos os membros da família compareçam no dia. A pessoa que for torna-se a Responsável pela Unidade Familiar (RF) e deve levar apenas um documento dos demais integrantes da família (podendo ser: certidão de nascimento, CPF, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor).

Caso falte algum documento, o cadastro deve ser finalizado. Mas, neste caso, a família fica impedida de receber benefícios, incluindo o Auxílio Brasil. Por isso, é necessário concluir a inscrição o quanto antes.

