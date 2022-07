Dataprev consulta 2022 – veja se tem direito ao Auxílio Emergencial

Quem tem direito a receber o Auxílio Emergencial retroativo pode acessar o portal Dataprev consulta 2022 e saber quantas parcelas vão ser pagas em julho. O valor, que pode variar entre R$ 600 e R$ 3 mil, deve contemplar 376,6 mil pais solteiros chefes de família monoparental nesta rodada.

A quantia a ser paga a cada beneficiário varia de acordo com o número de parcelas que não foram resgatadas. Segundo dados do Ministério da Cidadania, no total, mais de 1,2 milhão de pais solteiros têm direito ao Auxílio retroativo, mas cerca de 823,4 mil já foram contemplados na primeira rodada, cujo pagamento foi feito em janeiro deste ano.

Como fazer inscrição no Auxílio Emergencial 2022

O Auxílio Emergencial foi pago até outubro do ano passado mas, mesmo com a descontinuação do programa, uma parcela da população ainda tem direito a receber em 2022. Isso não significa que o benefício vai voltar e, portanto, não é mais possível se inscrever para o programa.

Em abril de 2020, enquanto foi concedida às mães solteiras chefes de família a cota dupla do Auxílio Emergencial (R$ 1.200), os homens nas mesmas condições receberam a cota simples no valor de 600 reais. Mas, no final de 2021, o Congresso derrubou o veto presidencial que limitava o pagamento a uma cota aos pais e, por isso, agora essa parcela da população tem direito a receber até cinco cotas de R$ 600, totalizando R$ 3 mil.

Mas, para ter direito, é preciso obedecer algumas regras. No portal do Dataprev o cidadão pode fazer a consulta e saber se tem direito a receber esse pagamento em 2022. O crédito liberado para esse repasse foi de R$ 4,1 bilhões, autorizado no fim do ano passado, quando o Ministério da Cidadania anunciou que pagaria as parcelas “atrasadas”.

Critérios para receber o Auxílio Emergencial Retroativo

Têm direito às parcelas retroativas do Auxílio Emergencial referente a 2020, os homens que atendem aos seguintes requisitos:

– Ter cadastro atualizado no CadÚnico;

– Estar cadastrado como Responsável Familiar;

– Ser chefe de família monoparental e comprovar a condição;

– Ter pelo menos um membro familiar com menos de 18 anos de idade;

– Ter recebido pelo menos uma das cinco cotas do Auxílio Emergencial pagas entre abril e agosto de 2020.

Dataprev consulta 2022 – passo a passo para saber se vai receber parcelas retroativas do Auxílio Emergencial

Para saber se vai receber uma ou mais parcelas retroativas em 2022, é preciso acessar o portal Dataprev e fazer a consulta. No entanto, para acessar as informações, agora o cidadão deve ter uma conta Gov.br. Essa conta está disponível para todos os cidadãos brasileiros, é gratuita e serve para que o cidadão possa acessar todos os serviços públicos digitais do governo federal, como serviços do SUS, inscrições no Enem, CNH e Carteira de Trabalho, por exemplo. A conta Gov.br pode ser criada no próprio site do governo.

Antes, era possível acessar o portal Dataprev informando o CPF, o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe.

Confira o passo a passo para acessar o Dataprev consulta 2022 e verificar se tem direito a receber e quantas parcelas serão pagas:

Acessar o portal da Dataprev para fazer o login com a conta Gov.br;

Preencher o campo com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Preencher a senha cadastrada no site do governo;

Se for a primeira vez que acessa a plataforma, será preciso autorizar o uso de dados pessoais;

Depois é só selecionar o reCAPTCHA para provar que não é um robô e clicar em enviar.

A Dataprev consulta 2022 também pode ser feita por telefone. O número da Caixa para o atendimento telefônico é 111.

Valor do Auxílio Emergencial Retroativo

Em 2020, diante da crise gerada pela pandemia de Covid-19, o Auxílio Emergencial foi criado para minimizar os impactos sofridos pela população mais vulnerável. Entre abril e agosto daquele ano, as mulheres mães de família monoparental receberam duas cotas mensais do benefício.

No entanto, os pais na mesma situação receberam apenas uma parcela do benefício no valor de R$ 600 mensais. Agora, eles têm direito a receber a diferença de acordo com o número de cotas únicas recebidas em 2020, ou seja, conforme o mês em que o cidadão teve o benefício aprovado. Portanto, os valores ficam assim:

– Quem teve o benefício aprovado em abril de 2020 recebe R$ 3 mil;

– Quem recebeu a partir de maio de 2020 tem direito a R$ 2.400;

– Pais que tiveram o benefício liberado em junho vão receber R$ 1.800;

– Quem começou a receber em julho de 2020, agora tem direito a R$ 1.200;

– Aqueles que receberam só em agosto, agora recebem R$ 600.

Dataprev consulta 2022 site oficial

A consulta para saber se tem direito a receber o Auxílio Emergencial deve ser feita no portal Dataprev com o login da conta Gov.br, feita previamente no site do governo federal.

O site oficial para a Dataprev consulta 2022 é consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/.

