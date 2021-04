Descubra como sacar o FGTS aniversário e veja os prazos

Quem trabalha com carteira assinada tem a possibilidade de sacar parte de seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) todos os anos. Isso é possível a partir da migração da modalidade de saque-rescisão para a do saque-aniversário. Ao fazer isso, o cidadão consegue sacar no mês de seu aniversário uma quantia determinada do fundo. Pode-se sacar o FGTS aniversário em caixa eletrônico e agência da Caixa, ou também usar o serviço de saque digital.

Como sacar o FGTS aniversário?

Os trabalhadores que estão na modalidade do saque-aniversário do FGTS podem sacar parte de seu fundo todos os anos de variadas formas. Seja em caixa eletrônico, agência, lotérica ou ainda por meio do saque digital.

É possível sacar o FGTS aniversário nas salas de autoatendimento das agências sem o uso do Cartão do Cidadão, ao informar o número do PIS e senha. Nesse caso, o limite de saque é R$ 1.500.

Outra possibilidade é fazer o saque em lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e nos postos de atendimento eletrônico. Basta ter o Cartão do Cidadão e a senha para sacar até R$ 3 mil. Para valores maiores, os trabalhadores podem ir a uma agência da Caixa.

Além disso, o cidadão pode usar o serviço de saque digital, que se trata basicamente de ums transferência dos valores do fundo. Para usar, a orientação é acessar o aplicativo do FGTS e consultar os valores liberados. Depois disso, basta indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco para solicitar o saque digital. Não há cobrança de tarifas e o dinheiro fica disponível em conta em até cinco dias úteis.

O valor que será disponibilizado para saque varia de acordo com o saldo total da conta do fundo do trabalhador.

Quando posso sacar o FGTS aniversário?

O dinheiro fica disponível para saque desde o início do mês de aniversário até o último dia útil do segundo mês seguinte ao depósito. Nas situações em que o trabalhador não sacar o FGTS aniversário dentro do prazo, o dinheiro volta para a conta do fundo do trabalhador de maneira automática.

Então confira em que meses cada trabalhador sacar o dinheiro de acordo com o seu mês de aniversário:

Nascidos em janeiro: podem sacar de janeiro a março;

Nascidos em fevereiro: podem sacar de fevereiro a abril;

Nascidos em março: podem sacar de março a maio;

Nascidos em abril: podem sacar de abril a junho;

Nascidos em maio: podem sacar de maio a julho;

Nascidos em junho: podem sacar de junho a agosto;

Nascidos em julho: podem sacar de julho a setembro;

Nascidos em agosto: pode sacar de agosto a outubro;

Nascidos em setembro: podem sacar de setembro a novembro;

Nascidos em outubro: podem sacar de outubro a dezembro;

Nascidos em novembro: podem sacar de novembro a janeiro do ano seguinte;

Nascidos em dezembro: podem sacar de dezembro a fevereiro do ano seguinte.

Como aderir a essa modalidade?

Para conseguir sacar o FGTS aniversário, o trabalhador interessado deve primeiro fazer a migração para essa modalidade. Isso pode ser feito por meio do aplicativo FGTS, pelo site e internet banking da Caixa. Ou ainda de maneira presencial em agência do banco.

Desse modo, os trabalhadores que fizerem a opção pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu nascimento poderão sacar parte do fundo no mesmo ano. Ademais, antes de fazer a mudança o cidadão também pode fazer uma simulação e descobrir qual valor poderá sacar.

Quem faz essa migração, continua tendo direito a sacar o FGTS em caso de compra de moradia própria, aposentadoria, calamidade pública e outras hipóteses previstas em lei. Já nos casos de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito a sacar multa rescisória, quando devida.

Vale dizer também que depois de optar por essa modalidade, o trabalhador que desejar voltar ao saque-rescisão poderá fazer essa solicitação. No entanto, a alteração só ocorrerá dois anos depois do pedido.

É possível antecipar o saque-aniversário?

Por fim, também há a possibilidade de antecipar o saque-aniversário do FGTS. Trata-se de uma opção de empréstimo em que o saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação.

Os trabalhadores podem antecipar o recebimento de até 3 parcelas do saque-aniversário, ao passo que o valor mínimo de contratação do crédito é de R$ 2 mil.

Para antecipar na Caixa, o cidadão pode acessar o internet banking e clicar na opção de “Crédito”. Feito isso, clicar no serviço de “Empréstimo Antecipação Saque Aniversário” e em “Contratar”. Para concluir a operação, é preciso confirmar os dados de cadastro e informar a senha.

Nota-se também que a taxa de juros é de 0,99% ao mês e a data do crédito do último ano não pode ultrapassar o limite de 999 dias a contar da contratação.

