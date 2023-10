Dia primeiro de novembro é feriado em 2023?

Que 2 de novembro é feriado o brasileiro já sabe, mas e o dia primeiro de novembro? O Ministério da Economia estabelece o dia de finados, que em 2023 cairá em uma sexta-feira, um feriado nacional, mas a portaria da União não menciona a data que antecede finados como ponto facultativo.

Os dados são de portaria publicada em dezembro de 2022, que divulga os feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo no ano de 2023.

Mas como o 2 de novembro desse ano cai em uma quinta-feira, a sexta-feira pode ser ponto facultativo, dependendo da cidade.

Dia primeiro de novembro celebra o Dia de Todos os Santos

Todos os anos, no dia 1º de novembro, muitos católicos romanos e outros cristãos ao redor do mundo celebram o Dia de Todos os Santos, que homenageia todos os santos da igreja considerados como tendo alcançado o céu.

Embora agora observado em novembro, o Dia de Todos os Santos foi originalmente comemorado em 13 de maio, apesar que a origem não possa ser rastreada com certeza, de acordo com a Enciclopédia Britânica. O Papa Bonifácio IV iniciou formalmente o que mais tarde seria conhecido como Dia de Todos os Santos em 13 de maio de 609 DC, quando dedicou o Panteão de Roma como uma igreja em homenagem à Virgem Maria e a todos os mártires.

De qualquer modo, a data atual de 1º de novembro foi estabelecida pelo Papa Gregório III durante seu reinado (731-741 dC), quando dedicou uma capela na Basílica de São Pedro, em Roma, em homenagem a todos os santos.

Embora esta celebração tenha sido originalmente limitada a Roma, mais tarde em 837 o Papa Gregório IV ordenou a observância oficial do Dia de Todos os Santos todo dia 1º de novembro e estendeu sua celebração a toda a Igreja.

De acordo com Catholic Online, dentro da Igreja Católica, o Dia de Todos os Santos é geralmente considerado um Dia Santo de Obrigação, o que significa que todos os católicos devem assistir à missa, a menos que sejam impedidos por doença ou outra desculpa suficiente.

Feriados em novembro de 2023

Os próximos feriados serão em 2 de novembro (Finados), 15 de novembro (Proclamação da República) e 20 de novembro (Consciência Negra).

2 de novembro: o Dia de Finados é celebrado com feriado no Brasil, de acordo com a Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. A data é amplamente observada em toda a comunidade cristã como um dia para orar por aqueles que já partiram. O dia é marcado em 2 de novembro, logo após o Halloween em 31 de outubro e o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. Os católicos romanos comemoram o dia orando por todas as almas dos cristãos.

15 de novembro: nesta data os brasileiros vão celebrar o Dia da Proclamação da República, conforme Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data é ponto facultativo em todo o Brasil. Isto é, cada empresa tem o direito de permitir, ou não, que os funcionários trabalhem. No entanto, um projeto de lei pretende mudar para feriado nacional. Ou seja, assim como outros dias, fazer com que todo o país suspenda as atividades, obrigando patrões a pagarem os encargos trabalhistas como hora extra, por exemplo.

Depois, os próximos feriados serão de Natal, 25 de dezembro - que pode valer a partir das 14 horas da véspera, 24 de dezembro. O dia 31 de dezembro também começa a valer a partir das 14 horas por ser véspera de Ano-Novo, já que o dia 1 de janeiro é feriado.

Feriados em 2024

Veja quando cairão os feriados nacionais de 2024. A boa notícia para o trabalhador é que há 4 datas possíveis para a famosa emenda, que é quando o dia comemorativo cai em uma sexta ou segunda-feira.

01/01/24 - segunda-feira - Confraternização Universal

12/2/24 - segunda-feira - Carnaval

13/2/24 - terça-feira - Carnaval

29/3/24 - sexta-feira - Paixão de Cristo

21/4/24 - domingo - Tiradentes

01/5/24 - quarta-feira - Dia do Trabalho

30/5/24 - quinta-feira - Corpus Christi

07/9/24 - sábado - Independência do Brasil

12/10/24 - sábado - Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil

02/11/24 - sábado - Finados

15/11/24 - sexta-feira - Proclamação da República

25/12/24 - quarta-feira - Natal

