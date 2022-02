Cerca de 320 mil trabalhadores possuem dinheiro do PIS esquecido nas contas da Caixa e do PASEP no Banco do Brasil - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O abono poderá ser sacado nas mesmas data do novo calendário de pagamentos do abono em 2022

Dinheiro do PIS esquecido no banco: faça a consulta e veja como resgatar

O dinheiro do PIS esquecido pelos trabalhadores será liberado para saque a partir do dia 8 de fevereiro. Segundo informou o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de R$ 208 milhões serão disponibilizados para 320 mil cidadãos que possuem saldo nas contas da Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil, referente ao PASEP. Como esse pagamento é referente apenas ao PIS e PASEP de 2019, veja a seguir quem são os trabalhadores que podem ter esse abono e como resgatar o dinheiro.

Quem tem direito ao dinheiro do PIS esquecido

Tem direito de sacar o dinheiro do PIS esquecido os cidadãos que trabalharam em atividade remunerada por pelo menos 30 dias, durante o ano de 2019 e que, por conta disso, tenham recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

Esses dados dos trabalhadores devem ter sido registrados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no e-Social, o que possibilita ao governo identificar os trabalhadores que possuem direito ao PIS/PASEP anualmente.

Desta forma, para confirmar se você tem direito do PIS esquecido em sua conta, basta entrar em contato com a Caixa Econômica Federal que disponibilizou canais de atendimento pelo telefone ou internet. Veja a seguir como fazer a consulta para saber se possui PIS esquecido em sua conta:

Consulta do dinheiro do PIS esquecido por telefone: para consultar o PIS o trabalhador deve entrar em contato com a central Alô Trabalhador pelo telefone 158 ou através do número 0800 726 0207, que dá acesso ao Atendimento CAIXA ao Cidadão, onde é possível conferir informações como valor do benefício e quando o dinheiro será liberado para saque.

Consulta pela internet: quem preferir pode fazer a consulta para saber se tem dinheiro esquecido do PIS pela internet, assim, acesse o site caixa.gov.br/pis, onde o cidadão pode conferir se o pagamento será liberado. Isso também pode ser feito pelo aplicativo App CAIXA Trabalhador.

Neste caso, o trabalhador deve informar o nome, CPF, data de nascimento e uma senha para o acesso. Feito esse procedimento, basta procurar pela opção “PIS” e clicar em “consulta de pagamento” para conferir se há dinheiro do PIS esquecido na conta.

Por sua vez, quem recebe o PASEP e quer saber se tem algum dinheiro esquecido, a opção é o telefone da Central de Atendimento do Banco do Brasil que é 4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas. Quem mora no interior deve ligar para o número 0800 729 0001. Em todo caso, os cidadãos também podem comparecer às agências e solicitar informações do PIS/PASEP ano-base 2019 para saber se possuem algum dinheiro do PIS esquecido.

Como sacar dinheiro esquecido no banco?

Neste ano, o dinheiro do PIS esquecido nas contas dos trabalhadores poderá ser resgatado nas mesmas datas do novo calendário do abono salarial. O mesmo terá início no dia 8 de fevereiro para quem atua em atividades profissionais com carteira assinada.

Já os servidores públicos que possuem direito ao PASEP podem retirar o dinheiro a partir do dia 15 de fevereiro.

Para os trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal, esse dinheiro será liberado juntamente com o abono refere ao ano-base 2020. Por isso, o saque pode ser realizado através dos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes bancários, basta utilizar o cartão cidadão.

Aqueles que possuem conta poupança social digital também poderão movimentar o dinheiro através do Caixa Tem, basta acessar a plataforma com CPF e a senha cadastrada para poder pagar contas, fazer compras, transferências e PIX a partir da data de depósito do dinheiro do PIS esquecido na conta.

Quem recebe o PASEP deve acompanhar o pagamento pelo aplicativo e fazer o saque utilizando o cartão da conta vinculada à instituição. Outra opção é ir até a agência e solicitar o resgate desse dinheiro. Para isso, tenha em mãos um documento de identificação com foto e o número do PASEP.

Vale ressaltar que essas quantias ficarão disponíveis para saque até dezembro de 2022, depois disso é necessário aguardar o próximo calendário para fazer o resgate. O governo disponibiliza o dinheiro esquecido nas contas durante o prazo de cinco anos que são contados a partir da liberação do dinheiro do PIS esquecido.

