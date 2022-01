Quem recebeu PIS em 2021 recebe em 2022? Entenda a regra

Com a proximidade do pagamento, entenda se quem recebeu PIS em 2021 recebe em 2022 - Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil

O pagamento do PIS será retomado em fevereiro, mas diante das mudanças que foram anunciadas pelo governo muitos trabalhadores estão em dúvida sobre como esse abono salarial será pago. Uma das principais questões é saber se quem recebeu PIS em 2021 recebe em 2022. Diante disso, veja a seguir tudo o que se sabe sobre esse benefício cujos depósitos terão início em pouco mais de duas semanas.

Quem recebeu PIS em 2021 recebe em 2022?

Todos os beneficiários que atendem aos requisitos do programa terão direito ao abono neste ano. Mas para entendermos o questionamento dos trabalhadores relacionado à quem recebeu PIS em 2021 recebe em 2022, é necessário lembrar que no ano passado os únicos cidadãos que puderam sacar quantias do abono no ano passado foram aqueles que trabalharam em 2019.

Isso aconteceu porque o calendário para esses trabalhadores se iniciou em junho de 2020 e se encerrou apenas em junho do ano passado. Portanto, esse grupo também receberá em 2022. Vale ressaltar que não houve pagamento do abono referente ao ano-calendário 2020.

Isso aconteceu porque o Conselho de Desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) decidiu adiar a liberação do PIS em acordo com o governo e sindicatos dos trabalhadores, para que fosse possível custear o programa que garantiu o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) no ano passado.

Essa medida teve como objetivo evitar que ocorresse um grande número de demissões que aconteceria devido às dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras durante a pandemia.

Mas afinal, quem tem direito ao PIS?

Como não foi aberto um novo calendário do PIS no ano passado todos aqueles que deveriam receber PIS em 2021 recebem em 2022 se atenderem à todos os requisitos do abono.

Diante disso, saiba que esse pagamento será concedido apenas aos trabalhadores que tiveram seus dados informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o eSocial que são sistemas utilizados pela administração pública para identificar quem são os trabalhadores brasileiros.

Esse procedimento é de responsabilidade dos empregadores e precisa ser feito anualmente no prazo estabelecido pelo governo. Por parte dos trabalhadores que desejam receber o PIS em 2022, é necessário cumprir outros requisitos como: estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter recebido em 2020 uma remuneração mensal cuja média seja de até dois salários mínimos.

Também é preciso que o cidadão tenha exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias. Esse período pode ser consecutivo ou não, mas deve estar dentro do ano-base de apuração.

Valor do PIS 2022 e quando será o pagamento

As mudanças do calendário do programa também impactaram no valor do PIS que deveria ter sido pago no ano passado aos trabalhadores. A boa notícia é que quem deveria receber PIS em 2021 recebe em 2022 um valor maior devido ao reajuste do salário-mínimo.

No entanto, é importante ressaltar que o pagamento para cada cidadão varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2020. Para fazer esse cálculo desse benefício é preciso saber qual foi o período trabalhado no ano-base e multiplicar por 1/12 do valor do salário-mínimo que neste ano é de R$1.212,00.

Desta maneira, quem trabalhou por um mês vai receber em 2022 a quantia de R$101,00. É importante ressaltar que o período trabalhado que seja igual ou superior a 15 dias contará como mês integral, por sua vez, aqueles que trabalharam por dois meses receberão R$202,00 e assim, sucessivamente.

O valor máximo que o trabalhador pode receber neste ano é de R$1.212,00 e o governo espera que cerca de 22 milhões de brasileiros que trabalharam durante o ano de 2020 sejam beneficiados pelo PIS nas seguintes datas:

Nascidos em janeiro: depósito em 08 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: depósito em 10 de fevereiro;

Nascidos em março: depósito em 15 de fevereiro;

Nascidos em abril: depósito em 17 de fevereiro;

Nascidos em maio: depósito em 22 de fevereiro;

Nascidos em junho: depósito em 24 de fevereiro;

Nascidos em julho: depósito em 15 de março;

Nascidos em agosto: depósito em 17 de março;

Nascidos em setembro: depósito em 22 de março;

Nascidos em outubro: depósito em 24 de março;

Nascidos em novembro: depósito em 29 de março;

Nascidos em dezembro: depósito em 31 de março;

O valor será depositado em conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal, bem como, a conta digital que pode ser movimentada pelo Caixa Tem.

Para confirmar quem recebe em 2022 basta fazer a consulta junto ao site do Ministério do Trabalho com o número do PIS. Outra opção é verificar esse pagamento por meio do CPF nas agências da Caixa Econômica Federal ou por meio do site www.caixa.gov.br/abonosalarial.

