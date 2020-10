Dólar cai com alta de Trump e aproximação de Guedes e Maia

Após alta, o dólar cai queda nesta terça-feira (6), puxado pela notícia da alta de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente americano havia sido internado no hospital Walter Reed após contrair a covid-19, o que causou alvoroço nos mercados internacionais. A baixa do dólar também chega após um jantar no qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da economia, Paulo Guedes, ensaiaram uma reaproximação.

Por volta das 14h30, o dólar operava em queda de 0,65%, cotado no valor de R$ 5,530. Na segunda-feira, ele havia fechado em queda de 1,78%, no valor de R$ 5,5678.

Dólar cai após jantar de Guedes e Maia

Nesta segunda-feira (5), o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuníram em um jantar convocado por parlamentares em Brasília. Eles aproveitaram a ocasião para pedir desculpas um ao outro por atritos do passado.

“Na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou explicitamente foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente nos meses seguintes à presidência, por erros, e assumo os meus,. Nós fomos nos afastando e, agora, na pandemia, mais ainda. Até na semana passada, deixo o meu pedido de desculpas, fui indelicado e grosseiro”, declarou Maia para jornalistas.

Guedes retribuiu as palavras de carinho do presidente da Câmara. A alta do dólar tem sido uma das principais críticas levantadas contra a estratégia econômica do governo Bolsonaro.

“Do meu lado nunca houve diferenças pessoais. Estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos normais, por pontos de vista. A Reforma Administrativa já entrou na Câmara, falata ainda um pedaço da Tributária. Só posso prometer que estamos fazendo o melhor possível. Quem dá o timing das reformas é sempre a política. A verdade é que o Brasil surpreendeu o mundo”, disse Paulo Guedes.