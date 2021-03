Dólar hoje 10/03/2021 – moeda volta a cair e fecha em R$ 5,65

Após uma sequência de alta, o dólar comercial fechou esta quarta-feira (10/03/2021) em queda de 2,50% ante o real, no valor de R$ 5,653 na venda. A moeda norte-americana vinha apresentando uma crescente há pelo menos três dias consecutivos.

O recuo do dólar hoje foi bastante significativo, o maior desde o dia 26 janeiro de 2021. O mercado brasileiro viu a queda da moeda com otimismo. O Banco Central teve uma forte atuação, e o Ibovespa, principal bolsa de valores do Brasil, encerrou o dia com alta de 1,29%, aos 112.764 pontos.

Com o pano de fundo da política brasileira, o dia foi de tensão e expectativas. A Câmara dos Deputados vota hoje a PEC Emergencial, que permite um limite de R$ 44 bilhões para o governo federal gastar no auxílio emergencial em virtude da pandemia da Covid-19. Se aprovada hoje, ou na madrugada de quinta (11/03), a primeira parcela do pagamento deve chegar ainda neste mês de março.

Outro fator que influenciou o dólar hoje, foi o primeiro discurso oficial do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, do PT. Ele que teve suas condenações anuladas pela segunda turma do STF, voltou a ganhar seus direitos políticos, portanto, voltou a discursar. Um dos principais pontos abordados em seu discurso, foi sobre a condução do governo Bolsonaro na pandemia, e agora na campanha de vacinação contra Covid-19.

Dólar hoje 10/03/2021 – Ações

Segundo informou a Agência Brasil, o índice da B3, teve ganhos ao longo do dia, o que contribuiu para o dólar cair hoje (10/03/2021). As ações da Petrobras garantiram a alta. Já no cenário externo, a influência do pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhão pela Câmara de Representantes dos EUA contribuiu para os investimentos. Isso porque a medida sancionada por Joe Biden, foi aprovada.

