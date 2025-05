Dólar hoje (5/5): moeda em queda com foco na Super Quarta

Investidores aguardam decisões do Copom e do Fed nesta semana, enquanto mercado ajusta projeções para a cotação da moeda norte-americana em 2025.

O dólar iniciou em queda essa segunda-feira, 5 de maio, influenciado pela fraqueza da moeda norte-americana no exterior e pela expectativa em torno das decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil, marcadas para esta semana, no evento conhecido como “Super Quarta”.

No mercado doméstico, a moeda norte-americana opera em baixa, refletindo o cenário internacional e a cautela dos investidores diante das próximas definições de política monetária. O Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, deve anunciar sua decisão na quarta-feira, com o mercado aguardando sinais sobre possíveis cortes nas taxas de juros ainda este ano. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) também se reúne nesta semana, com expectativa de manutenção da taxa Selic.

Além disso, o Boletim Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, mostrou uma nova redução na projeção para o dólar ao fim de 2025, agora estimado em R$ 5,86. A revisão reflete a percepção de um cenário externo mais favorável e a expectativa de estabilidade na política monetária brasileira.

A combinação desses fatores contribui para a valorização do real frente ao dólar, com os investidores atentos às sinalizações das autoridades monetárias nos próximos dias.